Die FWG-Fraktion im Rat der Stadt Warendorf beantragt, die Straße Velsen (Verbindung zwischen Milter Straße und Baugebiet In de Brinke) zu sanieren und dabei mindestens zehn gepflasterte Parkplätze im Bereich der Einfahrt zur Tempo-30-Zone (In de Brinke) anzulegen. Die Grundstücke seien von der Stadt zu erwerben.

Die Begründung gibt FWG-Fraktionschef André Wenning : „Für eine Stadt wie Warendorf ist diese Straße kein Aushängeschild. Die Straße Velsen ist in einem erbärmlichen Zustand. Die dazugehörige Bankette hat den Namen Straße nicht verdient.“ Neben dem Anliegerverkehr werde diese Straße jedoch sehr intensiv genutzt. Von Ausstellern und Pferdefreunden bei den Bundeschampionaten, aber auch von vielen Ausflüglern in das angrenzende Naherholungsgebiet. Der angrenzende Waldbereich werde intensiv genutzt von Reitern, Joggern, Mountain-Bikern, Hundebesitzern, Familien und Wanderern. Sie alle parkten auf dem nicht vorhandenen Randstreifen an der letzten Geraden vor der Einfahrt ins Wohngebiet. Diese „Straße“ werde ebenfalls von Joggern, Radfahrern, Inline-Skater sowie Familien rege genutzt. Ein Überholen oder Ausweichen sei für Autofahrer unter Einhaltung des nötigen Abstandes nicht möglich, wenn man nicht in den Graben oder auf den defekten Randstreifen fahren möchte, moniert die FWG. Eine gefährliche Situation für Fußgänger, findet die FWG und fordert: „Die Straße muss erneuert, mit einer ordentlichen Bankette versehen und mindestens zehn Parkplätze (mind. drei davon tief genug für Autos mit Pferdeanhänger) angelegt werden. Entsprechende Gelder soll die Stadt im Haushalt 2021 einplanen. Fördergelder sind zu prüfen