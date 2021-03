Bürgermeister Peter Horstmann folgte jetzt einer Einladung des Warendorfer Vereins Impulse zum gemeinsamen Austausch und Kennenlernen. Der an der Splieterstraße ansässige gemeinnützige Verein mit weiteren Standorten in Ahlen, Beckum und Oelde leistet seit 34 Jahren professionelle Unterstützung für Jung und Alt in unterschiedlichen Lebenssituationen.

Vor Ort wurde Horstmann von Geschäftsführerin Lena Dhaliwal und ihrer Stellvertreterin Anika Winnands begrüßt, die zugleich als erste und zweite Vorsitzende die Vereinsführung bei Impulse innehaben. Außerdem waren bei dem Treffen Monique Rohde als Assistentin der Geschäftsführung und Bildungsberater Tullio Paltrinieri dabei. Nach einem Gang durch die Räumlichkeiten stellte impulse dem Bürgermeister die Arbeitsschwerpunkte der gemeinnützigen Einrichtung vor. Im Bereich Beruf, Ausbildung, Qualifizierung führt Impulse unter anderem Berufsvorbereitende Bildungsmaßnahmen (BvB) durch, bietet kooperative Reha-Ausbildungen für behinderte Menschen mit Förderbedarf und die Assistierte Ausbildung an. Potenzialanalysen für Schüler sowie Coachings und individuelle Beratungen gehören ebenfalls zum Portfolio. Das Programm „Beratungsstelle Arbeit“ (ehemals Erwerbslosenberatung) unterstützt Menschen, die von Arbeitslosigkeit bedroht oder betroffen sind, und bietet Menschen Hilfe, die unter Arbeitsausbeutung zu leiden haben. Die Jugendhilfestation bietet ambulante Hilfen zur Erziehung für Familien und junge Menschen. Die Mobilen Helfer ermöglichen hauswirtschaftliche Dienstleistungen für hilfebedürftige ältere oder pflegebedürftige Menschen im Kreis Warendorf.

Peter Horstmann berichtete im Gespräch kurz darüber, dass seine Mutter selbst einige Jahre bei Impulse gearbeitet hat und ihm die Einrichtung deshalb auch vor dem Besuch nicht ganz unbekannt war. Es wurde vereinbart im Austausch zu bleiben und weitere Gespräche auf fachlicher Ebene mit Sachgebiet Soziales in der Stadtverwaltung zu führen.