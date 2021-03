Seit neun Jahren leben die gebürtige Warendorferin Nora Bieberstein und ihr Mann Preet Arjun Singh in Toronto. Die 34-Jährige arbeitet in der Technologie-Abteilung der Royal Bank of Canada und gründet Partnerschaften mit Organisationen, die Start-up-Unternehmen unterstützen. Ihr 35-jähriger Ehemann ist UX/Ui Designer und Gründer eines Technologie Start-ups. Seit Oktober ist das Paar mit der gemeinsamen Tochter Elle (1) in Warendorf. Wie es dazu kam, erzählt Nora Bie-berstein im Gespräch mit WN-Redakteurin Joke Brocker. Wie hat es Sie nach Kanada verschlagen? Nora Bieberstein: Ich komme ursprünglich aus Warendorf, bin hier geboren und zur Schule gegangen. Ich bin dann zum Studium in die Niederlande gezogen und habe danach ein Jahr in Indien gelebt und gearbeitet. Dort habe ich meinen Mann kennen gelernt. Nach einem Jahr Zusammensein und ein paar Monaten Fernbeziehung haben wir uns dann entschlossen, gemeinsam nach Toronto auszuwandern. Dort leben wir bereits seit neun Jahren und haben im Herbst 2017 geheiratet.