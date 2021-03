Jürgen Potthoff ist tierisch gut drauf

Klappe, Potthoff , die fünfte, heißt es seit Samstag im Atelier von Gabriele Spitthöver in der Königstraße. Von Dezember bis Mitte Februar haben die Schaufenster im Atelier Gabriele Spitthöver im wöchentlichen Wechsel eine ganze Reihe seiner abwechslungsreichen, sehenswerten und genauen Arbeiten, die immer einer hintergründigen Wortspielerei entspringen, gezeigt.

Jetzt präsentiert Jürgen Potthoff eine neue Serie von Zeichnungen unter dem Titel „Tierisch gut drauf“ im Atelier Spitthöver. Und wieder sind die Arbeiten ganz anders wie zuvor. Potthoffs Repertoire scheint unerschöpflich. An Ideen mangelt es ihm nie. Die Ideen holt er sich im täglichen Leben. Überdenkenswerte und lustige Situationen und Redewendungen gibt es somit zur Genüge. Denn Potthoff liebt es nicht nur, seine Ideen mit unterschiedlichen Materialien gelungen umzusetzen – es ist der Kontext, in dem sie stehen, der seine Bilder zu etwas Besonderem machen. Potthoff ist ein Bild- Satiriker.

Lachen ist vorprogrammiert

In „Tierisch gut drauf“ bringt Potthoff die Tiere als seine Hauptprotagonisten zum Sprechen – und das auf menschliche Weise. Da ist das Lachen vorprogrammiert. Anders herum vergeht einem bei Betrachtung der Bilder auch das Lachen, und es bleibt Hochachtung und Anerkennung zurück.

Ein Teil seiner „Viecher“ ist so naturalistisch gezeichnet, dass man es fast fotorealistisch nennen kann. In anderen Bildern hat er sich bewusst von der natürlichen Form gelöst und abstrahiert. Allerdings kann man nur abstrahieren, wenn man die natürliche Form gut kennt. Potthoff besitzt diese Fertigkeiten.

Botschaften in Schwarz-Weiß

„Tierisch gut drauf“ entfaltet seine Wirkung ausschließlich in Schwarz-Weiß. Die Verbindung von Bleistiftzeichnungen und Tusche zeigt sich in den Bildern als gelungenes Stilmittel, Botschaften zu überbringen. „Der Kontrast von Grafik und Zeichnung hat mich gereizt“, erklärt Potthoff dazu. Begleitend dazu hat er Hund, Katze und Maus humorige Sprüche und Floskeln in Schnauze, Schnabel und Maul gelegt.

Zur laufenden Ausstellung gibt es ein „Osterspecial“ gratis dazu. In der dreidimensionalen Arbeit dreht sich natürlich alles um das Ei. Und das hat ja auch etwas mit Tieren zu tun. Bei „E(i)ye of the Tiger“ oder „Golden E(i)ye“ und vielen anderen Eiern setzt er das Wort im Ei um. Potthoff nimmt entweder die Worte wörtlich oder nimmt sie in einen unerwarteten Kontext. Ganz von selbst beginnt man, beim Betrachten die Verbindung von Bild und Wort zu überdenken, und kommt – ebenfalls meist von selbst – auf die Lösung. So oder so – die Arbeiten von Jürgen Potthoff machen Spaß, aber man lernt auch etwas dabei. „Kunst darf auch mal Spaß machen“, ist sein Motto.

Die Ausstellung ist noch bis zum 24. April samstags, sonntags und mittwochs von 14 bis 18 Uhr zu sehen.