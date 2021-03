Taufe in der Osternacht

Nach einem mehr als einstündigen Gespräch hat sich das Krisenteam der Kirchengemeinde St. Bonifatius & St. Lambertus am Freitagabend darauf verständigt, an den geplanten Präsenzgottesdiensten während der Kar- und Ostertage festzuhalten. Selbstverständlich unter Berücksichtigung aller Hygiene- und Abstandsregeln, wie Pfarrdechant Manfred Krampe im Anschluss an das Gespräch unserer Zeitung gegenüber versicherte.

Das Krisenteam, dem Susanne Drees und Timo Brunsmann vom Pfarreirat, Stefan Friehe und Oliver Böhmer vom Kirchenvorstand sowie Pfarrer Manfred Krampe und Sebastian Bause als Vertreter des Seelsorgeteams angehören, hält Präsenzgottesdienste bei der aktuell in Warendorf und im Kreis herrschenden 7-Tage-Inzidenz für vertretbar.

Sollte der Landrat in den kommenden Tagen allerdings etwas anderes anordnen, werde man darauf reagieren, erklärte Krampe. Das Krisenteam werde dann am Mittwoch noch einmal zusammentreten, um die Lage neu zu bewerten.

Vorläufig gilt, dass sich alle Gläubigen, die die Gottesdienste besuchen möchten, im Pfarrbüro anmelden müssen. Die Anmeldungen liefen bereits, berichtete Krampe. Anders als vor dem Weihnachtsfest gebe es gegenwärtig auch noch keine Abmeldungen verunsicherter Gottesdienstbesucher. Und in der Osternacht werde es sogar eine Taufe geben.

Hier die Gottesdienste im Überblick: Gründonnerstag (1. April): 19 Uhr Abendmahlfeier in St. Bonifatius, anschließend Verehrung des heiligen Sakramentes; 20 Uhr Abendmahlfeier in St. Lambertus, anschließend Verehrung des heiligen Sakramentes

Karfreitag (2. April): 10 Uhr Kinderkreuzweg für die ganze Pfarrei in St. Lambertus; 15 Uhr Liturgie vom Leiden und Sterben Jesu in St. Bonifatius; 15 Uhr Liturgie vom Leiden und Sterben Jesu in St. Lambertus

Karsamstag (3. April): 21 Uhr Feier der Osternacht in St. Lambertus; 22 Uhr Feier der Osternacht in St. Bonifatius

Ostersonntag (4. April): 8.30 Uhr Hl. Messe in Buddenbaum; 9 Uhr Hl. Messe in St. Bonifatius; 10 Uhr Kindermesse in St. Lambertus; 10.30 Uhr Hl. Messe in St. Bonifatius; 11 Uhr Hl. Messe im Altenheim; 14.30 Uhr Vesper in St. Bonifatius

Ostermontag (5. April): 9 Uhr Hl. Messe in St. Lambertus; 10.30 Uhr Hl. Messe in St. Bonifatius; 11 Uhr Hl. Messe im Altenheim