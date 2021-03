Warendorf -

Ein Nutzfeuer auf einem Acker an der Bundesstraße 64 in Höhe Gasthof Allendorf sorgte am Montagmittag für einen Feuerwehreinsatz. Der starke Rauch führte zu Sichtbehinderungen auf der Bundesstraße. Die Feuerwehr löschte das aufgeschichtete Osterfeuer, darunter Gehölz und Tannenbäume.