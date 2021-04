Hoch oben, mit unverbaubarem Blick über die renaturierte Emsaue, residiert Lady Gaga. Ihr Domizil ist ein alter, kunstvoll bemalter Kleiderschrank. Dessen Kleiderstange teilt sich die Diva mit der etwas nervigen Stimme, die dann und wann die stille Emsaue durchdringt, mit sieben gefiederten Mitbewohnerinnen: Henrietta, Karamell, Stromboli, Sperberchen, Klops, Lilli und Hedwig, dem eigentlichen Star dieser besonderen Wohngemeinschaft.

Die Damen – natürlich, es handelt sich um Hühner – arbeiten im Homeoffice und legen ihre Eier in den mit Stroh gefüllten Wäschefächern des Kleiderschranks ab. Weil zum Schutz vor der Geflügelpest mit der Aufstallpflicht kürzlich eine Art Lockdown über dieses Hühner-Malibu verhängt wurde, können Lady Gaga und Co. zurzeit weder den Garten der Familie Lindenblatt auf links drehen noch den Hang, auf dem ihre Hühner-Villa thront, weiter scharrend und pickend in eine Steilklippe verwandeln.