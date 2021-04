Auf einer 8000 Quadratmeter großen Fläche in Gronhorst, die bisher als Ackerland genutzt wurde, könnte Insekten aller Art schon in diesem Sommer etwas blühen. Landwirt Matthias Hustert möchte hier, in Sichtweite der Landstraße 547, eine Blühfläche anlegen. Um Bienen, Hummeln und anderen Insekten während der Sommermonate eine Nahrungsquelle zu bieten. Schon länger trägt sich der junge Landwirt mit dem Gedanken, so eine Blühfläche anzulegen.