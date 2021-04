Tiergestützte Pädagogik ist ein recht neues Feld in Kindergärten und noch nicht weit verbreitet. Die Elterninitiative „Am Eichenwäldchen“ schreibt sich dies aber seit mehreren Jahren auf die Fahne. In ihren Häusern in Hamm gibt es Ponys, Hühner, Vögel und einen Kindergartenhund.

Auch die Einrichtung in Warendorf an der Rosenstraße soll nicht leer ausgehen. Kurz vor Ostern freuten sich die rund 30 Kinder über Zuwachs: Sechs Seidenhühner bezogen ihr Gehege auf der Wiese. Drei schwarze und drei weiße Hühner fanden hier ein neues Zuhause. Während die Weißen eine Eigenanschaffung waren, bekamen sie die Schwarzen geschenkt.

„Wir hoffen, dass auch die schwarzen Hühner Hennen sind. Wir wissen nämlich nicht, wie laut so ein Hahn kräht“, erzählt Erzieherin Tanja Schulte , die die Organisation rund um den Einzug übernommen hatte – und mindestens genauso aufgeregt wie die Kinder gewesen ist.

Elli, Heidi, Nila, Popcorn, Lakritz und Frieda wurden am ersten Kindergartentag liebevoll von den Kleinen begrüßt. Äpfel, Möhren und Nudeln fanden ihren Weg ins Gehege. Es muss schließlich getestet werden, was die Hühner gerne essen. Als Leibspeise stellen sich bis jetzt die Mehlwürmer heraus.

„Seidenhühner sind besonders zahm und werden sehr schnell zutraulich. Daher sind sie ideal für die Arbeit mit Kindern“, berichtet Schulte. Ein weiterer Vorteil: Für Hühner sind sie unglaublich flauschig. Im Mittelalter wurden sie deshalb als eine Art „Wundertier“ im Zirkus vorgeführt – als Kreuzung zwischen Kaninchen und Huhn.

Die Rasse ist für die Kinder ein Glücksfall, denn sie lassen sich nicht nur streicheln, sondern werden auch gerne auf den Arm genommen. Bereits am ersten Tag lassen sie es im „Eichenwäldchen“ zu, dass auch die Kinder sie knuddeln – natürlich immer im Beisein eines Erziehers.

Gerade zur heutigen Zeit haben nicht mehr alle Familien ein Haustier, und mit tiergestützter Pädagogik lernen Kinder die Verantwortung für ein anderes Lebewesen, das Einfühlungsvermögen für andere Lebewesen wird entwickelt, und der Umgang mit Tieren fördert nachweislich das Selbstbewusstsein der Kinder.

Mit rund sechs Monaten beginnen die Hühner, Eier zu legen. Bis dahin möchte der Kindergarten gerne eine kleine Brutstation einrichten, damit die Kindern sehen können, wie die Küken im Ei wachsen. Etwas, worauf sich die Kinder schon jetzt freuen.