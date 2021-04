Und es gibt doch noch Veranstaltungen: Die Tanzschule Ingrid sorgt an diesem Sonnabend mit einer abendlichen Zoom-Show mit Musik, Tanz und Quizrunden von 20 bis 22 Uhr für Abwechslung im heimischen Wohnzimmer. „Weil Tanz Körper und Kulturen verbindet und in Corona-Zeiten sogar Grenzen überwinden kann“, ist sich Ingrid Kieskemper sicher. „Wir sind als Tanzschule und Kulturstätte durch den Lockdown, ähnlich wie Fitnessstudios und Kinos/Gastronomie, massiv belastet. Mit unserem Online-Angebot möchten wir ein wenig Abwechslung in den Corona-Alltag bringen. Und tolle Preise kann man auch noch abstauben.“

Ingrid Kieskemper verspricht eine bunte Tanzshow mit viel Musik. Dafür haben sich nicht nur Angestellte der Tanzschule bereiterklärt, sondern auch Tänzer aus den fortgeschrittenen Tanzkreisen. Standard, Lateinamerikanische Tänze, Walzer, Rumba, Salsa und Co. kommen ins heimische Wohnzimmer und sind leicht mit zu tanzen. Franziska und Julian, die beiden Top „Hip Hopper“ aus der Tanzschule, haben extra eine neue Choreographie einstudiert. „Einfach den Couchtisch beiseite schieben und mitmachen.“

Im Mittelpunkt steht nicht der Tanzunterricht, sondern die gute Laune. Alle halbe Stunde findet eine Verlosung statt, bei der es Gutscheine von heimischen Unternehmen zu gewinnen gibt. Die Veranstaltung, die kein Party-Event ist, sei mit dem Ordnungsamt der Stadt abgestimmt, betont die Inhaberin der Tanzschule. Alles laufe coronakonform ab.

Für Ingrid Kieskemper ist der Lockdown genauso schlimm wie für viele Künstler, Einzelhändler oder Vereine. Auf über sieben Monate, in denen die Coronaschutzverordnung sie dazu verdammte, die Füße still zu halten, blickt die Inhaberin der Tanzschule inzwischen zurück. Um den Kontakt zu den Stammkunden zu halten, bieten Ingrid Kieskemper und ihr Team regelmäßig Live-Stream-Tanzkurse an. Das Angebot am heutigen Samstag ist – übrigens kostenfrei – eine reine „Digital-Edition“.

Zum Mitmachen benötigt der Zuschauer nur ausreichend freien Platz, um die Schritte, die von Profis vorgetanzt werden, anschließend nachzutanzen.

„Im Gegensatz zu anderen Einrichtungen, die zweifelsfrei auch zu leiden haben, können wir nichts „tanzschultypisches“ während des Lockdown verkaufen, wie Protein-Pulver, Power-Riegel oder gar die Einrichtung eines „Naschfensters“, erläutert Ingrid Kieskemper ihre Lockdown-Situation.

„Trotzdem halten wir schon seit Beginn der Pandemie durch. Durch das Angebot regelmäßigen Online-Unterrichts bleiben derzeit viele unserer Mitglieder weiter am Ball.“

Aber das alleine reiche nicht. „Während andere Unternehmen „Klick & collect“ oder „Klick and meet“ anbieten können, möchten wir wenigstens zeigen, dass es uns noch gibt und wir uns wieder sehr darauf freuen, Tanzschülerinnen und –schüler wieder persönlich in unseren Räumen unterrichten zu dürfen. Eine solche Veranstaltung wie am Samstag auf die Beine zu stellen, erfordert ein hohes Maß an Professionalität, eine gute Planung und ein tolles Team, welches am gleichen Strang zieht.

Die Tanzschule bedankt sich bei Jörg Schöne, der das technische Equipment zur Verfügung stellt.

Die Übertragung ist unter folgenden Youtube-Link ab 19.40 Uhr freigeschaltet, ab 20 Uhr geht es los: