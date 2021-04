Die Farbe an der Fassade ist verblasst und dreckig. Fenster stehen offen. Müll sammelt sich vor der Haustür. Briefkästen sind aufgebrochen und quillen über vor Prospekten. Aus dem Kellerfenster zur Straßenseite wächst meterhohes Gestrüpp. Pfannen auf dem Dach fehlen. Es regnet ins Haus mit dem Krüppelwalmdach. Alt und verlassen ist das Gebäude an der Brünebrede 23 in Warendorfs historischer Altstadt. Das unter Denkmalschutz stehende Haus mit Innenhof, Baujahr um 1900, verkommt zur Ruine. „Ein Schandfleck“ sagen die unmittelbaren Hauseigentümer, die jetzt Alarm schlagen, weil sie befürchten, dass ihre aufwendig sanierten Mietwohnungen nicht mehr so gefragt sein könnten. „Der Anblick des Umfelds schreckt potenzielle Mieter ab“, weiß Burkhard Naschert, Geschäftsführer der Firma Kreienbaum Holz und unmittelbarer Nachbar des Geisterhauses.