Teil von etwas Großem sein

Gemeinsam musizieren verbindet. Daher trifft es das Warendorfer Symphonieorchester hart, dass derzeit keine Auftritte und Proben möglich sind. Ein Zustand, der mittlerweile fast ein ganzes Jahr andauert. Das letzte Probenwochenende fand Ende Februar 2020 stand. Hier bekam das geplante Konzert den letzten Schliff, die Musiker waren spielbereit, und es fehlte nur noch die Generalprobe. Kurz darauf folgte der Lockdown.

„Die Enttäuschung, nicht spielen zu können, war groß. Das Programm wird rund ein Jahr vorher geplant, und wir fiebern diesem Konzert entgegen“, beschreibt Dirigent Michael Lempik die Situation. Ab Mai konnte wieder geprobt werden, vorerst jedoch begrenzt auf Streicher. Die Bläser konnten nur in Kleinstgruppen außer der Reihe üben. Erst nach den Sommerferien konnte wieder das gesamtes Ensemble proben. Weit verteilt in der großen Aula der Musikschule war dies kein Problem, auch wenn es für die Musiker ein seltsames Gefühl gewesen ist. „Alle waren froh, wieder spielen zu können. Auch wenn es sich um eine freiwillige Teilnahme handelte, gab es eine sehr große Beteiligung“, berichtet Vorstandsvorsitzender Christian Brinkmann , der selber mit der Posaune das Orchester bereichert. Vorerst war für Blasinstrumente ein „Ploppschutz“ vorgeschrieben. Die Notwendigkeit widerlegte die Charité jedoch, sofern ein entsprechender Sicherheitsabstand eingehalten werden konnte. Die Freude über die gemeinsamen Proben war sehr groß.

Bei dem Symphonieorchester handelt es sich um ein Dreigenerationen-Orchester. Das jüngste Mitglied ist 13, das älteste 82. „Wir haben keinen Generationskonflikt. Die Jüngeren lernen von den Älteren, und die Älteren werden von den Jugendlichen mitgerissen. Musik verbindet uns über Generationen“, beschreibt Lempik die Situation im Orchester. Daher haben die meisten Mitglieder versucht auf privater Basis Kontakt zu halten. „Orchester ist einfach mehr als Musik. Wir vermissen uns alle und haben versucht, über digitale Medien intensiv im Austausch zu bleiben“, berichtet Mona Veit , Konzertmeisterin, von den vergangenen Monaten. Online zu musizieren sei dabei keine Alternative zu Proben in Präsenz. „Gerade bei einem großen Ensemble wäre das Ergebnis unbefriedigend. Es gestaltet sich alleine durch die zeitversetzte Übermittlung zu schwer“, meint Lempik. Daher wäre auch ein digitales Konzert keine Option. „Wir sind kein Profiorchester. Uns fehlt schlichtweg die technische Ausstattung, um ein solches Projekt zu realisieren. Als Laienorchester können wir das leider nicht leisten“.

Die Warendorfer sollen jedoch nicht vergessen, dass ein

ausgezeichnetes Symphonieorchester darauf wartet, die Bühne wieder zu rocken. Streichinstrumente, Blechbläser, Holzbläser und Schlagwerk warten auf den nächsten Einsatz. Der nächste Auftritt wäre im Juni. Hier soll ein Open-Air Konzert im Hotel „Im Engel“ stattfinden. Die Zuschauer soll dort ein breitgefächertes Angebot erwarten, bei dem auch Klassikfremde voll auf ihre Kosten kommen. Hier wird derzeit jede Ministerkonferenz stark verfolgt. „Wir versuchen zu planen, aber die Probensituation ist schwierig. Wir müssen schließlich üben und können nicht einfach ein Konzert spielen“, erklärt Lempik.

Auch wenn die Proben wieder erlaubt seien, fürchtet sich das Orchester davor, wieder ein Programm auf die Beine zu stellen, das nicht gehört werden kann. „Es ist frustrierend, ein Programm zu üben und komplett zu beherrschen und es nicht aufführen zu können“, zeigt sich Ulrike Eselgrim, Pressesprecherin, skeptisch. Als bedroht würde sie das

Orchester aber nicht bezeichnen. „Wir sind zu sehr zusammen geschweißt, als dass die Pandemie das Orchester auseinander brechen lässt.“ Auch hofft sie, dass Hobbymusiker zu Hause ihre Leidenschaft für ihr Instrument wieder entdecken und nach dem Lockdown Lust haben, das Orchester zu bereichern. „Es ist einfach ein Erlebnis, im Orchester Musik zu machen und ein Teil von etwas Größerem zu sein. Musik klingt zusammen einfach besser“, schwärmt Eselgrim von gemeinsamen Proben und Auftritten. Die Vorfreude auf eine Probe ist dabei groß, wie Brinkmann bestätigt. „Jeder ist wie ein Mosaikstein. Wir sind die Botschafter von großer Musik. Wir haben Spaß zusammen und es herrscht eine tolle Atmosphäre.“ Auch Veit hofft darauf, wieder ein Teil des Ganzen zu sein. Derzeit „musiziere man so alleine vor sich hin“.

Inwieweit Proben auch bei Lockerungen überhaupt wieder möglich sein sollten, steht jedoch nicht fest. Der

Bereich der Kultur war auch in den vergangenen Ministerkonferenzen kein Schwerpunkt. Freischaffende Künstler sollen eine Neustarthilfe erhalten, das ersetzt jedoch nicht die fehlende Präsenz – sowohl für Künstler wie auch für Kunstliebhaber. „Kulturelle Veranstaltungen stehen bei der Politik sehr weit hinten an. Es scheint in der Gesellschaft keinen großen Stellenwert zu haben. Mir fehlt leider die Relation, denn Konzerte und Museumsbesuche scheinen nicht wichtig zu sein“, bedauert Eselgrim. Veit malt dabei ein dunkles Bild für die Zukunft. „Die wirtschaftlichen Folgen sind schnell sichtbar. Kulturell wird der Effekt erst später erkennbar sein. Das Echo wird sehr viel später zum Tragen kommen“. Sie befürchtet fehlenden Nachwuchs und fehlendes Interesse durch die lange Abstinenz.

Obwohl sich Dirigent Michael Lempik selber als optimistischen Menschen bezeichnet, rechnet er nicht vor Ostern damit, wieder in einen Probenmodus starten zu können. Das wäre allerdings auch der späteste Zeitpunkt, um ein Konzert umsetzen zu können. Auch wenn es sich um ein Laienorchester handelt, habe man Ansprüche an die eigenen Auftritte und wolle auf gewohntem Niveau abliefern. Die Probenzeit sei dabei essenziell. Derzeit arbeite man auch an einem Plan B. „Wir haben für verschiedene Konstellationen Ensemble-Literatur herausgesucht, damit überhaupt etwas stattfindet. So können wir auf ein Ziel hinarbeiten, damit wir in nicht allzu ferner Zukunft gemeinsam musizieren können. Das fehlt uns am meisten“, betont Lempik.