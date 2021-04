Der Kreis Warendorf hat am Mittwoch eine Allgemeinverfügung erlassen, die am heutigen Donnerstag in Kraft tritt.

Zusätzlich zu den bestehenden Maßnahmen ist demnach für den Besuch von Geschäften und Einrichtungen, die nicht zur Deckung des täglichen Bedarfs erforderlich sind, der Nachweis eines negativen Corona-Schnelltests erforderlich. Dies gilt etwa für Schuh- oder Bekleidungsgeschäfte oder Gartenmärkte. Schutzmaßnahmen wie Kontaktnachverfolgung (z.B. über die Luca-App), Shoppen mit Termin oder Beschränkungen der Besucherzahl im Geschäft gelten weiter. Wegen genügend ortsnah möglicher Schnelltests musste der Kreis nicht alle seit dem 8. März geltenden Lockerungen zurücknehmen.

Bürgermeister Peter Horstmann freut sich, dass zahlreiche Teststellen im gesamten Stadtgebiet ihren Betrieb aufgenommen haben: „Ich bitte alle Bürgerinnen und Bürger, diese Angebote zu nutzen. Nur so erhalten wir einen guten Überblick über das Infektionsgeschehen und können die Zahlen wieder drücken.“ Die Bürgertests in den Testzentren sind kostenlos. Die Stadt rät dringend, dies und Selbsttests mindestens einmal wöchentlich zu nutzen.

Auf der Homepage der Stadt finden sich Hinweise zu den verschiedenen Testmöglichkeiten im Stadtgebiet.