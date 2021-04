Wichtige Impulse für Warendorfs Zukunft

Eine sportliche Aufgabe ist die Bewerbung der Stadt Warendorf für die Ausrichtung der Landesgartenschau im Jahre 2026. Das weiß auch Bürgermeister Peter Horstmann . Trotz des engen Zeitfensters lässt der Bürgermeister jedoch keinen Zweifel daran, dass das zu schaffen ist. Die Frist für die Bewerbung endet am 1. November. Sechs Monate bleiben der Verwaltung zur Erarbeitung einer Machbarkeitsstudie. Zur Sitzung des Stadtentwicklungsausschusses am 22. April (Donnerstag) legt Horstmann einen Fahrplan vor.

Am Anfang steht die Machbarkeitsstudie mit Definition der Ziele, Darstellung der örtlichen Gegebenheiten, Eckpunkte für ein Marketingkonzept, Folgenutzung und Pflege, Einbindung der Bürger, Kosten, Finanzierung und Zeitpläne. Hier kann die Stadt auf eine Vielzahl bereits vorliegender Konzepte der vergangenen zehn Jahre zurückgreifen. Neben diesen vorliegenden Freiraumkonzepten sieht die Stadt weitere Themenfelder, die in einer neuen Machbarkeitsstudie mit einfließen sollten: Kleingartenanlage an der Ems (Fischerstraße) und Stadterneuerungsprozess Warendorfer Altstadt. Auch die Ortsteile sollen – wie bei der Bewerbung Warendorfs für die Landesgartenschau im Jahre 2017 – mit eingebunden werden. Gerade im Bereich Tourismus könnten die Ortsteile trumpfen und damit die Identität der Gesamtstadt stärken. Durch die thematische Klammer „Landesgartenschau“ könnten somit in vielen Bereichen wichtige Impulse für eine zukunftsfähige und wirtschaftliche Entwicklung der Stadt gesetzt werden, heißt es in der Verwaltungsvorlage.

Als zwingende Voraussetzungen für eine erfolgreiche Bewerbung für die Landesgartenschau nennt der Bürgermeister eine breite Zustimmung aus Bürgerschaft und Politik sowie die sichere Verfügbarkeit der benötigten Flächen rund um das Brinkhaus-Gelände. Bis Juli werde die Verwaltung versuchen, die privaten Grundstücksflächen, die für eine Landesgartenschau benötigt werden, unter Dach und Fach zu bekommen. Die Eigentümer hätten bereits Verkaufsbereitschaft signalisiert.

Gleich mehrere Asse hat der Bürgermeister im Ärmel, die ihn zuversichtlich stimmen, dass Warendorf den Zuschlag erhält.

Erstens: seine im Zusammenhang mit der Laga-Bewerbung vorgestellte Fortschreibung der „Warendorfer Position“ für die Emsinsel (die WN berichteten).

Zweitens spielt die Wasserrahmenrichtlinie und die bis 2027 umzusetzende Renaturierung der Ems der Verwaltung in die Karten. Hier sei die Stadt bereits auf einem guten Weg, so Horstmann, müsse nur ein Jahr früher fertig sein.

Für die zeitnahe Realisierung der beiden großen Entwicklungsprojekte „Industriebrache Brinkhaus“ und „Neue Ems“ könnte die Landesgartenschau eine beschleunigende Wirkung haben, hofft Bürgermeister Horstmann. In einem ersten Gespräch im Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz wurde in diesem Zusammenhang auch über das anstehende 200-jährige Gestütsjubiläum im Jahr 2026 und dessen mögliche Integration in eine Landesgartenschau gesprochen.

Sollte die Stadt den Zuschlag zur Umsetzung der Landesgartenschau erhalten, sieht der weitere Prozess wie folgt aus:

2022: Gründung einer Bau- und Betriebsgesellschaft (Hauptgesellschafter sind die Stadt und die Landesarbeitsgemeinschaft Gartenbau und Landespflege NRW), Vorbereitung und Durchführung des Wettbewerbsverfahrens.

2023/2024: Entwurfs- und Ausführungsplanung

2024/2025: Bauphase

2026: Landesgartenschau