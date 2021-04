Aus Dornröschenschlaf wachküssen

In die Diskussion um die Gestaltung des Bahnhofsvorplatzes mit Einbindung des Kiosk meldet sich jetzt der Warendorfer Dr. Antonius Kleickmann , früherer Veterinär des Kreises Warendorf, zu Wort und beruft sich dabei auf Paragraf 24 der Gemeindeordnung, wonach „jeder das Recht hat, sich einzeln oder in Gemeinschaft mit anderen schriftlich mit Anregungen oder Beschwerden in Angelegenheiten der Gemeinde an den Rat zu wenden“.

„Dass die Landesgartenschau unter den Herausforderungen des Klimawandels besondere Schwerpunkte setzen sollte, ist sicher breiter Konsens“, schreibt Kleickmann. „Daher schlage ich vor, den vor langer Zeit durch Brand in den Dornröschenschlaf versetzen Bahnhof endlich wach zu küssen.“

Bahnhofskiosk, Warteraum, Infopunkt, Reisebüro, Fahrkartenverkauf und Erweiterung der Radstation seien in einem Bahnhofsgebäude unterzubringen und mit hoher Priorität zu verwirklichen.

Im Obergeschoss hätten vielleicht noch Sozialwohnungen Platz. Kleickmann schlägt weiter vor, dass das zu entwickelnde Bahnhofsquartier um ein Konzept für Radfahrer und Fußgänger ergänzt werden sollte, das Gäste von auswärts möglichst sicher und schnell auf farblich unterlegten Wegen zur Altstadt und anderen wichtigen Punkten der Stadt führt.

Der Stadtentwicklungsausschuss wird sich am Donnerstag, 22. April, mit dem Thema beschäftigten. Trotz vielfacher positiver Ansätze gibt es immer noch kein Bahnhofsgebäude in der Kreisstadt Warendorf. Der sogenannte Bahnhofskiosk in Höhe der Bahnhofstraße ist nach wie vor ein Container-Provisorium.

„Das Ding ist einfach auf. Es bröckelt hier, es leckt dort, 24 Jahre Provisorium mit Dixi-Klo sind genug“, hatte sich Petra Kirscht jüngst mit einen flammenden Appell an die Kommunalpolitiker gewandt und eine dauerhafte Lösung gefordert.

Die Geschäftsfrau würde gerne selber bauen, im Idealfall das städtische Bahnhofsgrundstück kaufen oder auch pachten. Doch die Stadt möchte sich die Gestaltung der städtischen Fläche neben der Radstation nicht aus der Hand nehmen lassen – wohl auch wissend, um die exponierte Lage am Haltepunkt für den Öffentlichen Personennahverkehr. Ein Verkauf kommt daher nicht in Frage. Doch es gibt die Option, dass die Kiosk-Betreiberin vielleicht eine

Fläche pachten könnte.

Am 13. Januar 1995 brannte

Warendorfs Bahnhof ab. Seitdem gab es immer wieder Nutzungs- und Gestaltungsvorschläge für das städtische Bahnhofsgrundstück. Bereits im Jahre 2015 legte die Planungsgesellschaft Altefrohne einen Entwurf für das Bahnhofsgelände vor. Hier will die Verwaltung jetzt wieder ansetzen und schlägt der Politik vor, die Pläne aus dem Jahre 2015 für einen Kiosk und Wartebereich an den aktuellen Bedarf anzupassen.

Offen ist, ob die Stadt als Investor auftritt und das Bahnhofsgebäude bauen und betreiben möchte. Eine reine privatwirtschaftliche Investition sei aus Sicht der Verwaltung nach wie vor nicht darstellbar. In Absprache mit der Kioskbetreiberin sei eine neue Kostenschätzung und eine Wirtschaftlichkeitsberechnung zu erarbeiten und den politischen Gremien für eine erneute Beschlussfassung vorzulegen. Die Neugestaltung des Bahnhofsquartiers geht, nach einer langen Ruhephase, in die nächste Runde.