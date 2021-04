Bienen sind eingezogen

Das 100-jährige Firmenjubiläum nahm Teutemacher Glas und Spiegel, Warendorf, zum Anlass, auf dem Firmengelände im Bereich der Kreuzung B 64 / Andreasstraße zwei große Wildblumenwiesen anlegen zu lassen. Hinter den eingepflanzten Lavendelpflanzen sprießen dort jetzt die ersten Blumentriebe. Diese Wildblumenwiesen sollen in Zukunft mehreren Bienenvölkern als Heimat und Nahrungsquelle dienen.

Mit der Ökozertifizierung 2011 verstärkte Teutemacher seine Anstrengungen im Betrieb für mehr Energieeffizienz und zum Schutz der Umwelt durch verschiedene geeignete Maßnahmen. „Mit dem Bienenprojekt wollen wir nun einen Beitrag zum Schutz des Ökosystems im Außenbereich des Unternehmens leisten,“ erläutert Geschäftsführer Thomas L. Pinnekamp die Intention. „Dazu haben wir in Kooperation mit der örtlichen Imkerei Zimmermann vor Ostern ein erstes Wirtschaftsvolk Bienen auf unserem Gelände aufgestellt.“

Judith Zimmermann aus Warendorf bietet seit diesem Jahr mit Ihrer kleinen Hobbyimkerei Patenschaften für Jungvölker oder auch Vermietungen von Wirtschaftsvölkern an. Die Hobbyimkerin, die bereits in ihrer Kindheit bei ihrem Großvater in der Imkerei schnuppern konnte und seit einigen Jahren eigene Bienen hält, engagiert sich mit ihren „Mietbienen“ für Insekten: „Über das Mietbienen-Projekt und die Patenschaften hoffe ich, Privatpersonen und Firmen die Bienen und dadurch bedingt das Bewusstsein für Insekten näher zu bringen. Bedroht sind nämlich vor allem Wildbienen und viele andere Insekten.“

Judith Zimmermann weiß, dass Bienen ein wichtiger Faktor für das Ökosystem sind: „Bienen übernehmen in unserem Ökosystem eine unentbehrliche Aufgabe. Das Bewusstsein für Insekten zu fördern und auch noch leckeren Honig zu ernten, ist eine perfekte Kombination.“

An dem im Rahmen der Kooperation zur Verfügung gestellten Wirtschaftsvolk werden alle notwendigen Arbeiten wie Kontrollen, Honigernte und nötige Behandlungen von der Imkerei Zimmermann durchgeführt. Zudem soll in den kommenden Wochen ein Ableger, das heißt ein Jungvolk, entstehen, das ab dem nächsten Jahr dann zusätzlichen Honigertrag bringen wird. Die Betreuung des Jungvolkes übernimmt Carina Pinnekamp, Ehefrau des Teutemacher-Geschäftsführers, mit Unterstützung von Judith Zimmermann. Um den Ertrag im aktuellen Jahr zu steigern, werden die Bienen in den kommenden Wochen an einem nahe gelegenen Rapsfeld stehen und ersten „Frühtrachthonig“ produzieren. „Es gibt schon viele Ideen dafür, wie der auf den Teutemacher-Wildwiesen produzierte Honig in Zukunft für Aktionen genutzt werden kann,“ erklärt Thomas L. Pinnekamp, der nicht davon ausgeht, dass die Mitarbeiter in ihrer Mittagspause im Freien durch die Bienen gestört werden könnten. „Wild- und Honigbienen sammeln Pollen und Nektar, Wespen hingegen jagen Insekten und sammeln Lebensmittel, um sie als eiweißreiches Futter an ihren Nachwuchs zu verfüttern. Eventuelle Störenfriede in der Mittagspause sind also eher Wespen auf Eiweißsuche.“