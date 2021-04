Die Benennung der Straßen im Baugebiet „In de Brinke“ soll nicht verändert werden. Dies war das einstimmige Votum im jüngsten Kulturausschuss. In der Vergangenheit hatte ein Bürger die neun Straßennamen des Neubaugebiets kritisiert. Ihm erschienen die namensgebenden heimischen Gehölze zu banal. Stattdessen, so die bereits im Jahr 2019 geäußerte Forderung, müsse ein lokaler und historischer Bezug hergestellt werden.

Horst Breuer , Sachgebietsleiter Kultur, präsentierte den Ausschussmitgliedern nun eine Liste möglicher Straßennamen. Demnach habe die Verwaltung nach einem weiteren Schreiben des Bürgers im Jahr 2020 Kriterien für eine mögliche Namensgebung erarbeitet. Nach Sichtung alter Katasterkarten entstand der Ansatz, die Straßen nach den ältesten Höfen der Bauerschaft Velsen zu benennen. Die Bewohner des Neubaugebiets würden dann im Ohrenbecker Weg, an Stratmanns Pätken oder in Lippermanns Straße wohnen.

Allerdings haben bereits mehr als 30 Bauwillige Verträge mit Banken und Netzanbietern abgeschlossen – und dabei die bisherigen Straßennamen angegeben. Eine Änderung der Beschlusslage käme für diesen Personenkreis einer Umbenennung gleich, so die Einschätzung der Verwaltung.

„Das sind gute Vorschläge“, kommentierte Mechtildis Wissmann (CDU) die Namensvorschläge mit Lokalkolorit. Mit Verweis auf einen eigens gegründeten Arbeitskreis lehnte sie eine neuerliche Debatte ab. „Es ist so entschieden worden. Deshalb sollten wir dabei bleiben.“ In Zukunft sei die Einbindung des Heimatvereins bei neuen Baugebieten jedoch denkbar.

Dr. Hermann Mesch (Bündnis 90 / Die Grünen) lehnte die Liste ab. Keiner der gewählten Hofnamen liege „in de Brinke“. „Diese Namen wären dann verbrannt.“ Er könne sich eher neun Widerstandskämpfer im Nationalsozialismus als Namensgeber vorstellen. Schließlich, so merkte Mesch an, würden in Warendorf noch heute drei Nationalsozialisten mit nach ihnen benannten Straßen geehrt.

Die Gehölz-Straßennamen seien nicht originell, befand Bernhard Ossege (SPD), doch seien seinerzeit im Arbeitskreis keine Mehrheiten für Alternativen zustande gekommen.