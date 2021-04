Mit kreativen Ideen aus der Krise: Berit Wenthaus und Alexander Polomka setzen auf Kleinsteigenheime in Modulbauweise. Bewusst sprechen die beiden Innenarchitekten nicht von Tiny Häusern, denn ihr Klientel ist ein anderes. Doch der Gedanke ist derselbe: Die Zukunft ist klein! Sie haben sich durch ihr Studium kennengelernt und auf Anhieb harmoniert. Die Idee, mal ein gemeinsames Projekt aufzuziehen, schlummerte schon länger in dem Paar. Kleinsthäuser wollten sie bauen und verkaufen. Keine Tiny-Häuser, sondern ein bisschen größer. Für die Innenarchitekten kein Problem. Berit Wenthaus, Freie Mitarbeiterin des Architekturbüros Holzer Kobler (Schweiz). Referenzen: die Humboldt Akademie Berlin und das Beethoven-Haus Bonn. Alexander Polomka (aP Interior Studio) plante nicht nur den Günnewig-Friseursalon, sondern auch einen Shop in Istanbul für die JAB-Holding – und ganz aktuell das Ladenlokal von Pelke/Goldmann-Elektrotechnik in Warendorf. Mit kreativen Ideen aus der Krise Ein Jahr lang setzte sich das Paar mit Wohnen auf kleiner Fläche auseinander, entwickelte so Räume zwischen Funktionalität und Raum für Individualisierung.