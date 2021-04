Prominenten Ehemaligen nachgespürt

„Die Abiturienten waren unsere Helden, sie standen über dem Bürgermeister“, erinnert sich Mechtild Wolff, Vorsitzende des Heimatvereins, an Zeiten, in denen in Warendorf Volksfeststimmung herrschte, wenn am Gymnasium Laurentianum die Abiturprüfungen abgeschlossen waren und die Absolventen sich anschickten, in die Welt hinauszuziehen, um dort ihren Mann zu stehen.

Wohin es die Ehemaligen verschlagen hat und was sie aus ihrem Leben gemacht haben, lässt sich im Social Media-Zeitalter natürlich problemlos nachvollziehen. Und seit seiner Gründung vor 100 Jahren bietet auch der „Verein Alter Laurentianer“ den Ehemaligen eine Plattform, sich über gemeinsame Erinnerungen und die individuellen Wege in die Welt auszutauschen.

Doch ehemalige Laurentianer, wie der Sassenberger Humanist, Gelehrte und Dichter Hermann von dem Busche (1468-1534) oder Lucas Nagel (1638-1711), Warendorfer Jesuit und bedeutender Meister barocker Predigtliteratur, wären möglicherweise dem Vergessen anheim gefallen, hätten nicht Klaus Gruhn und Rolf Hartmann ihre Idee verwirklicht, den Schicksalen und Berufswegen dieser Persönlichkeiten nachzuspüren. Bestärkt durch Mechtild Wolff, recherchierten und schrieben sie 31 lesenswerte Porträts, ohne dabei Heldenverehrung zu betreiben.

„Wir mussten eine Auswahl treffen, es gibt noch viel mehr namhafte Lauren­tianer“, betonte Hartmann, der für „die vielen klugen Köpfe“, von denen auch er etliche habe unterrichten dürfen, Hochachtung empfindet, bei der Präsentation des Buches „Kärls un Köppe – Köpfe und Gestalten. Wege aus dem Laurentianum Warendorf in die Welt“. Dass das Werk, mitfinanziert von der Kulturstiftung der Sparkasse Münsterland Ost, ausschließlich Lebensbilder von Männern beinhalte, habe nichts mit „Machismo“ zu tun, versicherte er. Das einstige Jungengymnasium nehme erst seit den frühen 1980er-Jahren Mädchen auf.

Viele der 31 Porträtierten lebten als sogenannte Kostgänger in Warendorf. Unter den von 1857 bis 1986 reichenden Listen aller Abiturienten gebe es oft ganze Klassen von Nicht-Warendorfern, berichteten Gruhn und Hartmann. Gisbert Freiherr von Romberg (1839-1897) beispielsweise stammte aus Buldern. In Warendorf erlernte der als Lebemann verrufene „tolle Bomberg“, dem der Schriftsteller Josef Winckler in dem gleichnamigen Schelmenroman ein literarisches Denkmal gesetzt hat, das Reiten. Bei seinem einjährigen Aufenthalt in der Pferdestadt soll er sich im Übrigen nicht nur den Studien, sondern vor allem dem fröhlichen Studentenleben in der Schulstadt gewidmet haben.

Ein nur kurzes Gastspiel am Laurentianum gab der Beckumer Ferdinand Krüger (1843-1915). Obwohl der Schule verwiesen, wurde er ein erfolgreicher Arzt und Wegbereiter des niederdeutschen Romans in Westfalen. Auch Franz Lönne (1845-1903), dem der Schalk so sehr im Nacken saß, dass er schon mal einen Nachruf auf sein Pferd veröffentlichen ließ, wurde Arzt. Nach Ludwig Schupmann (1851-1920), passionierter Sternengucker, Architekt und jüngster Professor in Preußen, wurde ein Mondkrater benannt. Der Lebensweg Engelbert Schückings (1926-2015) führte in den 1960er-Jahren in die USA, wo er sich als herausragender Astrophysiker einen Namen machte. Die Autoren würdigen auch Ex-Laurentianer, die in ihrem Leben durch Zivilcourage hervorgetreten sind. Einer von ihnen ist Albert Coppenrath (1883-1960), der Priester in Berlin war und als „westfälischer Dickkopf am Winterfeldtplatz“ offen gegen die Nationalsozialisten opponierte.

Selbstverständlich ist auch eines der ebenso unterhaltsamen wie lehrreichen Kapitel dem Ehrenbürger Paul Spiegel (1937-2006) gewidmet. Der Journalist, Empresario und Präsident des Zentralrates der Juden in Deutschland hatte das „Lau“ mit der Mittleren Reife abgeschlossen, um in den väterlichen Viehhandel einzusteigen. Eine Entscheidung, die er bei einem Besuch der alten Schule im Jahr 2000 in der Rückschau bedauerte.