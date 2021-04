Nach 75 Jahren war Schluss. Im Dezember 2019 endete an der Freckenhorster Straße eine Ära. Heinz und Gudrun Goldmann gingen in Ruhestand und übergaben ihr Elektrofachgeschäft an den mittelständischen Elektro-Meisterbetrieb Pelke mit Sitz in Ennigerloh-Westkirchen. Seitdem firmiert das Familienunternehmen unter dem Firmennamen Pelke/Goldmann. Die Brüder Oliver (35) und Tobias (32) Pelke – beide Elektromeister – wussten zu dem Zeitpunkt noch nicht, dass sie das Ladenlokal mit Werkstatt an der Freckenhorster Straße coronabedingt erst einmal wieder schließen mussten. Die Werkstatt wurde mittlerweile komplett nach Westkirchen verlagert. Alle Abläufe (einschließlich Telefonkontakt) wurden an einem Standort zentral gebündelt.