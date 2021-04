Zwei Tests pro Kita-Kind

Testen ist die neue Strategie. Der Impfstoff kommt nicht in der gewünschten Menge und nicht zeitnah. Um die Inzidenzzahlen in den Griff zu bekommen und im Vorfeld Infektionsketten zu unterbrechen, wird nun eine Teststrategie verfolgt.

Seit Montag ist in den Schulen wieder Wechselunterricht angesagt. Daran gekoppelt: Eine Testpflicht. In den Kindergärten ist das noch etwas lockerer. Pro Kind erhalten die Eltern jede Woche zwei Test-Kits und haben so die Möglichkeit, die Kinder in den eigenen vier Wänden zu testen. Eine Verpflichtung den Test durchzuführen, gibt es hier nicht.

Lieferbeginn sollte eigentlich der 12. April sein. Vielen Kindergärten wurde aber direkt gesagt, dass aufgrund „internationaler Lieferengpässe“ die Auslieferung frühestens in der Kalenderwoche 16 erfolgen wird. Die Verbundleitung der sieben Kindergärten der St. Laurentiusgemeinde, Heike Wiesmann und Jutta Wittkamp , hoffen noch darauf, dass der Lolli-Test kommt. Derzeit sind die gleichen Test-Kits wie für die Schulen geplant. „An sich finde ich es gut, dass die Eltern ein Instrument an die Hand bekommen, was ihnen Sicherheit gibt. Insgesamt sehe ich es jedoch ambivalent“, gesteht Wittkamp. Jedes Kind reagiere anders auf einen solchen Test und Selbsttests können öfter fehlerhaft sein. Dass es für die Eltern daher keine Verpflichtung zum testen gibt, begrüßt die Verbundleitung. „Es ist ein Baustein für weitere Schritte. Die Eltern können bei Verdacht oder Symptomen testen oder immer zu fixen Tagen“, beschreibt Wittkamp weiter. Insgesamt sei allerdings eine pädagogische Begleitung wichtig. Wie genau diese gestaltet wird, ist allerdings noch unklar. „Es herrscht viel Unsicherheit und es muss gut vorbereitet sein“, betont Wittkamp.

Ähnlich sieht dies auch Ingrid Pankok , Leiterin der Elterninitiative „Am Eichenwäldchen“ an der Rosenstraßen. Die Einrichtung hatte das Glück, bereits in der vergangenen Woche Tests geliefert zu bekommen. Damit die Kinder wissen, wie das alles funktioniert und was überhaupt gemacht wird, gab es eine kleine Experimentierstunde. „Wir zeigen den Kindern jeweils in den einzelnen Gruppen wie der Test funktioniert. Dafür testen sich die Erzieher gegenseitig“, beschreibt Pankok die Vorgehensweise. So sehen die Kinder an Vertrauenspersonen, was passiert und verlieren die Angst vor den Tests.

Während die katholischen Kindergärten über das Bistum beliefert werden, erhielt das „Eichenwäldchen“ die Test-Kits vom Jugendamt. „Wir verteilen die Test-Kits nur an die Kitas, die keinem Dachverband angehören. Im Kreis Warendorf sind das 18 Einrichtungen. Zudem haben wir Tests für die 103 Tagespflegepersonen bekommen, die im Moment aktiv arbeiten“, bestätigt Kerstin Butz, Pressesprecherin der Kreisverwaltung Warendorf auf WN-Anfrage. Wenn dieser Lieferumfang beibehalten wird, können konstant zwei Tests pro Kind und drei Tests pro Mitarbeiter verteilt werden. Butz betont in diesem Zusammenhang vor allem die Freiwilligkeit für die Eltern. „Die Testung ist freiwillig und kann durch die Kita nicht verpflichtend gefordert werden.“ Gleichzeitig nimmt sie auch die Hoffnung auf den Lolli-Test, da dieser noch nicht ausgereift wäre. „Das Land NRW hat dazu ausgeführt, dass ein flächendeckender Einsatz aufgrund der Auswertungen im Labor derzeit noch nicht umsetzbar ist. Das Land ist hierzu im Austausch mit Wissenschaftlern und Kinderärzten“, beschreibt Butz.

Zur Umsetzbarkeit wollte keiner der Beteiligten eine konkrete Aussage treffen. Dafür wären die Kinder zu unterschiedlich, um eine pauschale Antwort geben zu können. Auch mit Tipps hält man sich zurück. „Die Eltern können die Kinder am besten und wissen entsprechend was zu tun ist“, positioniert sich die Leitung vom Eichenwäldchen.