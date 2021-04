Schon zum zweiten Mal wird auch in diesem Jahr der Gebraucht-Fahrradmarkt abgesagt. „Aufgrund der Pandemie-Situation ist das sicher einsichtig“, erklärt Thomas Lins vom Verkehrsclub Deutschland, „denn der Fahrradmarkt lebt ja gerade davon, dass die Käufer und Verkäufer direkt und körperlich nah die Fahrräder begutachten und ins Geschäft kommen.“ Traditionell hätte der Fahrradmarkt am letzten Aprilsamstag, also in diesem Jahr am kommenden Samstag stattfinden sollen.

Neben dem VCD sind der ADFC, die Bürgerinitiative IWS und die Grünen seit 2002 Veranstalter des Gebraucht-Fahrradmarktes, der vor einigen Jahren vom Marktplatz auf den Kirchplatz der Laurentiuskirche umgezogen ist. „Wenn man die drangvolle Enge aus den letzten Jahren in Erinnerung hat, dann ist das mit der notwendigen sozialen Distanz in Corona-Zeiten nicht zu vereinbaren“, gibt Udo Gohl von der IWS zu bedenken, „wir sehen uns jedenfalls außerstande, ein tragfähiges Hygienekonzept zu erstellen und durchzusetzen.“ Die Veranstalter bedauern, dass in diesem Jahr schon wieder die Möglichkeit für viele fehlt, dass man unkompliziert und preiswert ein gebrauchtes Fahrrad kaufen oder verkaufen kann. „Und das, wo gerade in dieser Zeit mit den eingeschränkten Freizeitmöglichkeiten das Fahrrad boomt“, weiß Horst Kieskemper vom ADFC. „Alternativ können Kauf- und Verkaufswillige gebrauchte Fahrräder über den stationären Handel oder über die einschlägigen Verkaufsplattformen suchen oder anbieten“, schlägt das grüne Ratsmitglied Manfred Lensing-Holtkamp vor und bedauert gleichzeitig das Fehlen des typischen Marktflairs auf dem Laurentius-Kirchplatz.

Die Veranstalter hoffen, dass im nächsten Jahr am 30. April 2022 dann wieder wie gewohnt der Gebraucht-Fahrradmarkt stattfinden kann: „Vielleicht kann mancher dann schon am nächsten Tag die Maitour mit einem neu erstandenen Drahtesel starten“, hofft Thomas Lins vom VCD auf ein bisschen mehr Normalität im nächsten Jahr.