„Fingerfood to go“ kommt gut an

Milte -

Von Joke Brocker

Nachdem sie viele Jahre lang als Artisten, Clowns oder Dompteure in großen Zirkusunternehmen tätig waren, sind die Familien Süß und Edwards heute für die Zirkusgastronomie im Weihnachtszirkus in Hannover zuständig und betreiben überdies Verkaufsstände auf dem Weihnachtsmarkt in Münster. Coronabedingt haben sie allerdings seit gut einem Jahr kaum Betätigungsfelder. In Milte allerdings bauen sie hin und wieder ihre Verkaufswagen auf.