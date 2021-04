Mit oder ohne Test in die Abiturprüfung?

Warendorf -

Die Abiprüfungen stehen an, und das bedeutet in Corona-Zeiten, dass nicht nur die Leistungsfähigkeit getestet, sondern auch ein Schnelltest auf Covid 19 stattfinden wird. „Wir gehen davon aus, dass die Schüler getestet werden müssen und planen hierzu gerade die Vorgehensweise“, so Peter Behrens, Oberstufenkoordinator des Mariengymnasiums.