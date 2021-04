Petra Kirscht will nicht mehr länger warten: Die Betreiberin bringt einen eigenen Entwurf für einen neuen Bahnhofskiosk ein. Damit soll das 17 Jahre alte Provisorium in den Containern an der Polizeiinspektion enden.

Zwölf Meter lang, sieben Meter breit, mit Gastraum, Theke, Küche, Sanitärräumen, dazu eine 35 Quadratmeter große Außenterrasse und in Holzrahmenbauweise – so sieht der Mittwoch präsentierte Entwurf von Architekt Engelbert aus, der den Segen von Bauherrin Petra Kirscht hat. Und der sehr schnell Realität werden könnte. Wenn es mal schnell ginge.

„ Hätte ich vor 17 Jahren gewusst, dass ich mit den Containern immer noch hier stehe... Hätte ich vor 17 Jahren gewusst, dass ich mit den Containern immer noch hier stehe... “ Petra Kirscht

Dass Kirscht gefühlt nicht vorankommt mit ihrem alten Plan, endlich eine feste Bleibe für ihren Kiosk planen zu können, gab den Anlass für die Präsentation am Bahnhof – nicht zufällig am Tag der Sitzung des Stadtentwicklungsausschusses. Vorsitzender Peter Steinkamp (CDU) war ebenso dabei wie stellvertretende Bürgermeisterin Doris Kaiser. Beide unterstützen die Initiative der Kirschts. „Wenn dann mal irgendwann der große Wurf mit einem Bahnhofsneubau kommt, dann könnte man diesen Entwurf auch wieder zurückbauen“, meinte Steinkamp. Er würde es begrüßen, dass der Kiosk ähnlich leicht zu genehmigen wäre wie zuletzt die Erweiterung der Radstation. Und Doris Kaiser flocht an, eine solche Rückbauverpflichtung lasse sich ja als Bedingung an eine Baugenehmigung knüpfen –Hauptsache, es komme Bewegung in die Sache mit dem Container-Kiosk.

In Holzrahmenbauweise – zur Not wieder entfernbar

Petra Kirscht, die sich eine wirklich dauerhafte Lösung am sehnlichsten wünscht, würde als Investorin auftreten für das Gebäude, das laut Architekt schon im Herbst auf dem Grünstreifen zwischen Gleisen und Busbahnhof stehen könnte. Während Kirscht sich gewünscht hätte, dass sie mal eine Rückmeldung aus der Bauverwaltung bekommen hätte, sah Peter Steinkamp den Ortstermin als Anstoß für den Fachausschuss heute – „nur zur Kenntnisnahme“.