Ihr zehnjähriges Jubiläum im Landgasthaus „Zum Kühlen Grunde“ haben sich die Inhaber Susanne und Thomas Bertram anders vorgestellt. Eine große Party mit ausgelassener Stimmung und Live-Musik waren der Plan. Zu Zeiten von Corona nicht vorstellbar. Zu Beginn der Pandemie vor rund einem Jahr hätten sie sich dieses Fiasko zu ihrem Jubiläum nicht ausmalen können: wieder im Lockdown. „Wir kamen gerade aus dem Urlaub und waren voller Tatendrang. Direkt nach dem ersten Tag ging es allerdings in den Lockdown“, erinnert sich Susanne Bertram. Zu Anfang freute sich die gelernte Hotelfachfrau: als wäre der Urlaub verlängert worden. Länger als April würde das alles wohl nicht andauern, mutmaßte das Ehepaar. Also nutzten sie ihren Tatendrang, um Renovierungsarbeiten durchzuführen und die Parkanlage auf Vordermann zu bringen. Auch waren sie positiv überrascht von der Soforthilfe. „Der Antrag war simpel und eine Woche später hatten wir das Geld auf dem Konto“, berichtet Susanne Bertram. Doch der April verstrich, ohne dass die Öffnung in Sicht gewesen wäre. Dennoch planten sie zum 1. Mai eine Feierlichkeit, die aufgrund des andauernden Lockdowns im Endeffekt ersatzlos gestrichen werden musste. „Wir haben es positiv gesehen: es war den ganzen Tag nur am Regnen.