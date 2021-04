Die vor wenigen Tagen getroffene Entscheidung, seinen Schlachtbetrieb an der Ostmilter Straße für immer zu schließen, hat sich Willi Holwitt nicht leicht gemacht. „Das war ein Lebenswerk“, verweist er auf die lange Geschichte des Familienbetriebes. Vor 170 Jahren sei der Viehhandel am Kirchplatz 9 gegründet worden, der 1968 um den Schlachtbetrieb im Gewerbegebiet erweitert wurde. Die Gründe für die Schließung, die Holwitt und seine Familie viele schlaflose Nächte gekostet hat – „Man macht so etwas ja nicht aus einer Laune heraus“ – sind vielfältig.