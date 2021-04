Weiter Richtung Laga-Bewerbung

Der Verzicht auf eine Entscheidung zur veränderten Emsinsel-Position dauerte länger als die Entscheidung in Sachen Landesgartenschau : In einer guten Viertelstunde hat der Stadtentwicklungsausschuss am Donnerstagabend den Weg für eine Machbarkeitsstudie freigegeben.

Eigentlich, da war sich Baudirektor Peter Pesch mit seinem Vorredner, Bürgermeister Peter Horstmann, einig, wäre eine „Warendorfer Position“ für den Fortschritt der Landesgartenschau-Bewerbung wichtig. Sie könne nur zusammen betrachtet werden, weil man bei den Verhandlungen um die für eine Laga nötigen Grundstücke besagte Position brauche.

Am 29. Oktober wäre letzter Abgabetermin

Aber wie dem auch sei: Vorangetrieben werden müssen die nächsten Etappen. Den Grund sagte Pesch gleich dazu, bevor er für das Drehbuch an Stadtplanungskollegin Pascale Kaell übergab: „Die Botschaft vorab: Die Zeit ist knapp!“

Wie knapp, zeigte Kaells Präsentation. Der 29. Oktober wäre der spätestmögliche Termin für die Abgabe der Bewerbung im Ministerium. Gerade laufe die bis Mai kalkulierte Vorbereitungsphase. „Wir haben auch schon ein Büro für die Machbarkeitsstudie“, so Kaell. Dieses Büro entwickle von Mai bis Juni Ideen und bereite die Öffentlichkeitsbeteiligung mit. Die soll vor den Sommerferien über die Bühne gehen. Um wirklich die besten Ideen aus der gesamten Bürgerschaft mitzunehmen, aber auch, weil es keine Zeit zu verlieren gibt, denkt die Fachverwaltung dabei an einen Mix aus Fraktionen, Ortsteil- und Vereinsvertretern.

Nach den Sommerferien sollen die aus allem entwickelten Leitbilder für die Landesgartenschau formuliert sein, soll das Büro die eigentliche Machbarkeitsstudie fertigstellen. Die Studie wäre laut Kaells Zeitstrahl im Oktober abstimmungsreif. Im selben Monat soll eine Sondersitzung für Stadtentwicklungsausschuss und Rat dann den Startschuss für die Bewerbung Warendorfs um die nordrhein-westfälische Gartenschau 2026 geben – mit dem formellen Beschluss.

Sondersitzung für formellen Beschluss im Oktober

Die Fraktionen waren damit am Donnerstag einverstanden. „Wir begrüßen die Studie und wissen, die Zeit ist begrenzt“, sagte Andera Kleene-Erke für die SPD. Sie bestand allerdings auf einer Bedingung für die Zeit nach der Laga: „Wir wollen kein zweites Oelde!“ Dass Warendorfer danach Eintritt auf das Gelände zahlen sollten, sei nicht drin. In Sachen Geld meldete sich auf der CDU-Seite auch Andrea Blacha: „Für uns ist nur wichtig, dass es kostenneutral ist.“

Seitens der Bündnisgrünen kündigte auch Jessica Wessels Zustimmung für die nächsten Schritte Richtung zweiter Laga-Bewerbung Warendorfs an. So kam es bei der Abstimmung.