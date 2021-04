Anlässlich der Haushaltsplanberatungen hatten die Grünen gleich mehrere Anträge zur Verbesserung der verkehrlichen Situation für Radfahrer gestellt, die am Donnerstagabend Thema im Stadtentwicklungsausschuss waren. Unter anderem hatten sie auf Gefahrenstellen auf der Ostmilter Straße in Höhe der Firma Danwerth sowie in Höhe des Friedhofs an der Hesselstraße in Milte sowie an der Sassenberger Straße in Warendorf hingewiesen und die Bereitstellung von Haushaltsmitteln zur Verbesserung der Situation gefordert.

Wie Baudirektor Peter Pesch verwies in der Sitzung Ulla Kindler (CDU) auf das Radwegekonzept, das derzeit erarbeitet werde und bemerkte, dass sie es „nicht zielführend“ finde, „parallel dazu die Verwaltung mit Anträgen zuzuschmeißen“.

Jessica Wessels (Die Grünen) hielt dem entgegen, dass es, wie im Falle der Sassenberger Straße, um Radwege gehe, die im Konzept ohnehin schon „als rot markiert“ seien. In Milte gehe es ihrer Fraktion lediglich um die Installation eines Spiegels und eines Schildes sowie um eine Fahrbahnmarkierung. Ein Thema, das die Verwaltung nun an den Baubetriebshof herantragen wird, um dann in der nächsten Sitzung des Stadtentwicklungsausschusses einen Sachstandsbericht zu geben.

Die von den Grünen für die Erneuerung beziehungsweise den Neubau eines Radweges zwischen der Kreuzung Sassenberger Straße/Dreibrückenstraße und Kreisverkehr an der B 475 geforderten Haushaltsmittel in Höhe von 150 000 Euro seien „zum Planen zu viel und zum Bauen zu wenig“, befand Pesch. In ihrem Antrag hatten die Grünen bemerkt, dass auch der Gutachter des Radwegeverkehrskonzeptes schon auf den schlechten Zustand des Rad- und Fußgängerweges hingewiesen habe. Ohne den Ergebnissen des Konzeptes vorzugreifen, sei es schon jetzt sinnvoll und erforderlich, diesen Weg zu ertüchtigen beziehungsweise zu erneuern. Der Vorschlag des Baudirektors, 50 000 Euro für Planung und Expertise in den Haushalt 2022 einzustellen, stieß auf allgemeine Zustimmung.