Angetan von der Ausstellung „Zeitenwende, Freiherr vom Stein und die Westfalen“, die zum Auftakt der Feiern zum 750-jährigen Bestehen der Burg Vischering noch bis zum 30. Mai gezeigt wird, waren Helmut und Kati Sommer aus Westbevern bei ihrem Besuch vor Ort. Unter anderem wird auch der Krieg von 1813 bis 1815 behandelt. Die Kirchengemeinde St. Marien aus Telgte hat als Leihgabe die Gedenktafel mit den zwei Gefallenen aus Westbevern für die Ausstellung zur Verfügung gestellt – die einzige Tafel dieser Art im Raum Münsterland. Pfarrchronist Helmut Sommer hat einiges über die Gedenktafel für die Gefallenen im Befreiungskrieg von 1813 bis 1815 zusammengefasst.

Dr. Dirk Ziesing aus Bochum befasst sich zudem seit vielen Jahren mit dem Münsterländer Landwehr-Regiment in den Befreiungskriegen. Das Münsterländer Regiment wurde 1813 als viertes von insgesamt fünf westfälischen Landwehr-Regimenten als Teil der preußischen Armee aufgestellt. Am 16. Juni 1815 erlitten die Preußen bei Ligny im heutige Belgien eine verlustreiche Niederlage gegen die französische Armee unter dem französischen Kaiser Napoleon Bonaparte. Zwei Tage später siegten nahe Waterloo die vom Briten Wellington geführten Truppen mit ihren preußischen Verbündeten und setzten damit Napoleons Herrschaft ein Ende. Acht Männer von Westbeverner Familien waren in der Münsterländer Landwehr vertreten.

In dem 2019 erschienenen Buch „Das Münsterländer Landwehr-Infanterie-Regiment (4. Westfälisches) in den Befreiungskriege 1813 bis 15“ schildert Dr. Dirk Ziesing neben den Gedenktafeln in den Orten des Münsterlandes Einzelschicksale und Lebenswege von Kriegsteilnehmern. Bereits im ersten Jahr der Befreiungskriege 1813 erging eine allerhöchste Kabinettsorder zur Errichtung so genannter Gedächtnistafeln für die im Kampf gegen die Franzosen Gefallenen. In Westbevern wurde eine solche Gedenktafel aus Eichenholz angeschafft, die eine Größe von 70 mal 70 Zentimeter hatte und in der Vorgängerkirche ihren Platz fand. Aus diesem Kirchspiel starben für „König und Vaterland“ Johann Heinrich Schmitz und Johan Hermann Deppenbrock. Bei seinen Recherchen stellte Dr. Ziesing fest, dass Westbevern der einzige Ort im Münsterland ist, der noch über diese über 200 Jahre alte Gedenktafel verfügt. Neben dieser gibt es noch zwei weitere Gedenktafeln vom Krieg 1870/71 mit den Namen der Gefallenen.