Viel Herzblut und Hunderte Tulpen

Wie sehr es viele, vor allem ältere Freckenhorster, schmerzen muss, dass das Krüßingfest auch in diesem Jahr coronabedingt nur in äußerest spartanischer Form gefeiert werden kann, mag der Blick in die Aufzeichnungen Johannes Hensdieks zeigen.

Nichts, aber auch gar nichts blieb dem Zufall überlassen, wenn sich die Nachbargemeinschaft Klüngelend, deren Vorsitzender Hensdiek viele Jahre lang war, Anfang der 1960er- Jahre anschickte, mit viel Herzblut den Altar an der Everwordschule zu errichten. Tagelang sei die Nachbargemeinschaft mit den Vorbereitungen beschäftigt gewesen, selbst die Schulkinder seien eingespannt worden, erinnert sich Achim Hensdiek, der jetzt die Aufzeichnungen seines Vaters wiederentdeckte.

Zunächst galt es das Podium Die Firma Schmalbrock-Hellmann hatte zudem den Auftrag, die charakteristische weiße Füllung in das Eisenkreuz einzubauen, das nach Entwürfen des Freckenhorster Designers Hendirk Sendker 1957 in der Schlosserei Josef Kosalla gefertigt worden war. Bei Bedarf musste Malermeister Krass die Farbe auffrischen.

Anton Hölscher, Rektor der Volksschule, ließ ganze Schulklassen ausschwärmen, um Tannengrün zusammenzutragen. Ein Anhänger voller Tannenzweige sei benötigt worden, um eine künstliche Hecke zu schaffen, die den Hintergrund für Kreuz und Podium bildete und deren Abschluss zwei große Tannen bildeten, erinnert sich Achim Hensdiek. Auch für das Stecken des Grüns seien die Schulkinder zuständig gewesen.

Zwei weiße Abschlussleisten an der Hecke hielten Wasserrinnen-Kästen, die nicht nur mit Tannengrün, sondern auch mit Tulpen befüllt wurden. Natürlich wurden diese nicht wahllos in die Kästen gesteckt. Von insgesamt 150 gelben und 150 roten Tulpen wurden jeweils zwei gelbe mit einer roten Tulpe gepaart.

Die Firma Harheil in Warendorf hatte den Auftrag zwölf Pyramiden für das Podium zu liefern, außerdem acht große und sechs kleine Kugelbäume, die am Samstag vor Krüßing angeliefert wurden. Die Pyramiden wurden links und rechts des Altartisches auf den Altarstufen positioniert. Rechts vor der künstlichen Hecke kamen fünf Kugelbäume und dazwischen beziehungsweise davor drei kleine Kugelbäume, links drei große Kugelbäume und dazu zwei kleine Kugelbäume zu stehen.

„Rechtzeitig in Freckenhorst suchen“, mahnen die Notizen Johannes Hensdieks, sich beizeiten um den Blumenschmuck, zum Beispiel Rotdorn, für eine „Riesen-Terrakottavase“ zu kümmern, die vor der linken Kugelbaum-Gruppe aufgestellt wurde. Auf der rechten Seite wurde eine weiße Berliner Kunstvase mit einem „Riesenstrauch Rotnuss und davor Goldulmen“ aufgestellt.

Weitere Dekorationshinweise lauteten: „Auf dem Boden in der Vorderfront die Tulpen zu großen Gruppen in wassergefüllte Blechdosen und in Sand eingebettet. Fantasie und räumliche Ordnung mit farblichen Kontrasten müssen dabei sein. . .“.

Bis zum Freitagnachmittag vor dem Krüßingfest musste der sechsteilige Altartisch vom Pfarrheim in die Halle der Schule geschafft werden, wo die Einzelteile dann durch Mitarbeiter der Schreinerei Tippkemper montiert wurden. „Beschläge sind im Pfarrheim in einem Kästchen“, heißt es in den Notizen Hensdieks. Dort lagerten auch der weiße Aufsatz mit den Messingknöpfchen und der abfallende, weiße Vorhang, ebenso ein großer, gelber Korkteppich nebst Teppichleisten.

Küster Hahner war für die rechtzeitige Ausgabe des Tuches für die oberere Altartischplatte, der sechs blitzblank geputzten Leuchter und dreier mit Silbervasen für den Altartisch zuständig, die mit Blumen geschmückt und mit nassem Sand statt Wasser befüllt wurden. Die Stangen zur Befestigung des großen abfallenden Vorhangs befanden sich in der Schule.

Der Krüßing-Alter wurde am Krüßing-Sonntag um 5 Uhr in der Frühe aufgebaut und blieb bis zum Abend stehen. „Das war eine richtige Völkerwanderung“, erinnert sich Achim Hensdiek, dass auch im Anschluss an die Prozession den ganzen Tag über immer wieder Menschen den aufwendig geschmückten Altar besuchten. Lediglich bei schlechtem Wetter sei der Altar direkt nach der Prozession abgebaut worden, weil Holzteile, Leinentücher und Behänge nicht nass werden durften. Beim Abbau des Altars setzte die Nachbargemeinschaft unter Hinweis darauf, dass es sich ja um den Schul-Altar handele, auf die Unterstützung einer „prächtigen Gruppe von Pädagogen mit viel Sinn und Freiheit“.

Zu den Pädagogen, die das Heimatfest in ihrem Unterricht gerne thematisierten, gehörte Hans Joachim Gerigk, der die Schüler in Heimatkunde und Zeichnen unterrichtete. Von seiner Tochter Elisabeth hat Achim Hensdiek eine Mappe mit Bildern erhalten, die Volksschüler in den 1960er- Jahren im Unterricht ihres Vaters gemalt hatten. Unter den Gemälden befindet sich ein frühes Werk des späteren Künstlers Heinz Josef Recker, den die Krüßing-Prozession und das Freckenhorster Kreuz offenbar nachhaltig beeindruckt hatten. Das Gemälde „Der Weg“ des bereits 2008 verstorbenen Künstlers sollte schon vor einem Jahr Hauptpreis der Krüßing-Verlosung während des Kunstmarktes sein, der damals coronabedingt abgesagt werden musste. Aus dem gleichen Grund kann das Gemälde auch in diesem Jahr nicht verlost werden.

Das Krüßingfest 2021 beschränkt sich auf einen Staffellauf von Station zu Station, zu dem sich Interessierte bis zum 3. Mai im Pfarrbüro anmelden müssen, und den Festgottesdienst mit dem Essener Generalvikar Klaus Pfeffer.