In drei Jahren fallen in Warendorf 133 Sozialwohnungen auf einen Schlag aus der Preisbindung. Dieses Jahr werden noch zwölf neue bezugsfertig, zwischen 2020 und 2025 dann 80 weitere. Die SPD hatte dieses Thema mit einem eigenen Antrag in die öffentliche Diskussion gerückt Die WN sprachen mit Erstem Beigeordnetem Dr. Martin Thormann über das komplexe Thema. Zuletzt im Sozialausschuss hatte es eine kurze Debatte über das in der Fachverwaltung dauerhaft präsente Thema gegeben. Damals hatte Thormann darauf hingewiesen, dass die immer schwierige Bereitstellung von Sozialwohnungen aktuell noch anspruchsvoller sei.