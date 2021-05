Der Abrissbagger kreist zurzeit über dem Haus mit der postalischen Adresse Nummer 6 am Steinweg in der Warendorfer Altstadt. Nach Informationen unserer Zeitung entsteht hier unter Einbeziehung der Grundstücke 2 und 4 (privater Parkplatz) ein Mehrfamilienhaus mit fünf exklusiven Mietwohnungen. In einem zweiten Schritt soll dann das unter Denkmalschutz stehende Wohn- und Geschäftshaus an der Königsstraße 5 (Sanitätshaus im Erdgeschoss) in das Gesamtprojekt zwischen Königsstraße und Steinweg mit eingebunden und von Grund auf saniert und modernisiert werden. Die Pläne stammen aus der Feder der Warendorfer Architektengemeinschaft Lippert und Wolke.