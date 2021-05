Weil homosexuelle Partnerschaften nach Ansicht der vatikanischen Glaubenskongregation „wider die göttliche Ordnung sind“, hat diese Mitte März erneut Segnungen homosexueller Paare verboten und damit weltweit für Empörung und heftigen Widerstand gesorgt. Auch an St. Laurentius in Warendorf wurden als äußere Zeichen des Protestes die Regenbogenfahnen, Zeichen der LGBTQ+-Community, gesetzt – und rasch abgerissen. Ein nächster Schritt sind nun unter dem Motto „#liebegewinnt“ Segnungsgottesdienste für Liebende, zu denen Seelsorgerinnen und Seelsorger bundesweit am 10. Mai (Montag) einladen. In St.