Krüßing bedeutet für die Menschen in der Stiftsstadt ein Stück Identität. Es ist ein Fest, mit dem an die Wiederauffindung des Freckenhorster Kreuzes erinnert wird, das Tradition und Moderne miteinander verbindet und am Sonntag aufgrund der Corona-Pandemie zum zweiten Mal nicht in der Weise gefeiert werden konnte, wie es die Menschen so lieben. Dass zumindest der kirchliche Teil in reduzierter Form stattfinden konnte, ist als ein Zeichen der Hoffnung auf ein baldiges Ende der Pandemie zu werten.

Begleitet von Pfarrdechant Manfred Krampe und seinem evangelischen Kollegen Pfarrer Stefan Döhner trugen insgesamt zehn Familien bei einer Art „Staffellauf“ das Freckenhorster Kreuz und die Heilige Schrift ein Stück durch Freckenhorst. „Es ist für uns eine Ehre, das Kreuz einmal tragen zu dürfen“, sagten Doris und Rüdiger Braun stellvertretend für alle Engagierten. Von der Stiftskirche führte der Weg über den gewohnten Prozessionsweg zunächst zum Schloss und dann durch den Hägerort zur Grundschule und zum Kreuzkloster. Dort freuten sich viele geimpfte Bewohner des Altenheims über den Segen. Für die musikalische Untermalung zeichnete eine Abordnung des Orchestervereins Freckenhorst verantwortlich. Weiter ging es über die Warendorfer Straße zur evangelischen Pauluskirche und zum Dechaneihof. Gemeinsam mit den Drehorgelspielern Ute Beckmann und Heinz Krieft sangen die Senioren Kirchenlieder, ehe das Freckenhorster Kreuz zurück zur Stiftskirche getragen wurde.

Unter anderem in Erinnerung an Sophie Scholl, die am Sonntag ihren 100. Geburtstag gefeiert hätte, rief Pfarrer Stefan Döhner an den einzelnen Zwischenhalten dazu auf, Mut zu haben und füreinander einzutreten: „Sagen wir ja zu einem Leben, in dem Menschen in Frieden zusammenleben können und einander tragen.“ Hierzu gehöre es unter anderem sich einzumischen, wenn sich Dinge in die falsche Richtung entwickelten, und bereit zu sein, sich eigene Fehler einzugestehen.

Pfarrdechant Manfred Krampe war es wichtig, dass Krüßingfest auch unter den aktuellen, besonderen Umständen in ökumenischer Eintracht zu feiern. Zugleich freute er sich darüber, dass einige Freckenhorster seinem Aufruf, den Prozessionsweg mit Fähnchen zu schmücken und möglichst die Krüßing-Fahnen aufzuhängen, gefolgt waren. Auch die Stiftskirche war festlich beflaggt