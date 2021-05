Ende Mai ist Schluss für Salon Claudia

Mit „Salon Claudia“ schließt Ende des Monats einer der beiden Friseursalons in Milte seine Pforten. Seit 2004 betrieb Claudia Selle an der Dorfstraße ihr Geschäft und sagt klipp und klar: ich schließe wegen Corona. Ausschlaggebend sei für sie jedoch nicht nur der finanzielle Aspekt. „Die Gesamtsituation ist einfach sehr belastend. Ich muss so vieles berücksichtigen und es ändert sich permanent so viel, dass ich das Gefühl habe, ständig mit einem Bein im Gefängnis zu stehen“, gesteht die Friseurmeisterin.

Den Todesstoß gab es für sie mit der Testpflicht für Kunden. „Wir haben in Milte keine Teststation. Viele wollen dann nicht extra nach Warendorf. Es kamen etliche Stornierungen“, zeigt sich Selle betrübt. Einige Kunden musste sie in den ersten Tagen auch an der Tür abweisen, da sie ohne negatives Testergebnis auftauchten.

Eine wirkliche Perspektive für die nächsten Monate sieht sie nicht. Stammgäste, die sonst sehr regelmäßig kamen, kommen teilweise gar nicht mehr oder sehr sporadisch. Die 54-Jährige hat dafür mehrere Erklärungen. „Im Lockdown wurde festgestellt, dass man mit der Maschine die Männerhaare auch so irgendwie kürzen kann. Viele gehen nicht ins Büro und sitzen im Homeoffice, und im privaten Bereich geht man sowieso kaum los“, zählt Selle auf.

Zusätzlich hätten viele durch Kurzarbeit auch selbst finanzielle Sorgen und würden auf den Friseurbesuch dann doch länger verzichten als sonst. Gerade in der ländlichen Gegend machen neben den Stammgästen aber auch die Festivitäten einen großen Teil des Umsatzes aus. Durch den Wegfall von Schützenfesten und Hochzeiten fehlt auch hier eine Einnahmequelle. „Ich habe meine laufenden Kosten, und am Ende bleibt für mich auch nichts mehr übrig“, gesteht die Unternehmerin. Ohne Gewinn, aber dafür mit vielen Sorgen geht die gebürtige Münsteranerin so jeden Abend nach Hause. Dort wartete die Buchhaltung und die neuste Corona-Schutzverordnung. Alle Vorgaben, die sie umsetzt, hat sie sich selbst „ergoogeln“ müssen. „Wie oft habe ich meinen Kindern gesagt, man soll nicht alles glauben, was im Internet steht? Und jetzt muss ich es gezwungenermaßen selbst machen“, meint Selle sichtlich genervt. Sie hätte sich klarere Anweisungen gewünscht, was erlaubt ist, ohne ständig danach auf die Suche gehen zu müssen.

Das führte so weit, dass die Friseurmeisterin im wahrsten Sinne des Wortes Magenschmerzen bekam. „Es schlug mir alles auf den Magen. Ich habe ja nicht nur für mich die Verantwortung, sondern auch für meine Angestellten.“ Noch ein halbes Jahr mit dieser Ungewissheit weiter machen, wollte sie nicht. Auch wenn sie Respekt vor der Krankheit habe, stellt sie die politische Umsetzung in Frage. „Ich hätte mir nie vorstellen können, meinen Beruf nicht mehr ausüben zu dürfen. Oder unter solchen Umständen“, gesteht Selle.

Auch wenn ihr die Entscheidung aufzuhören nicht leichtfiel, erhält Claudia Selle von Freunden, Familie und auch von ihren Angestellten und der Kundschaft viel Rückendeckung. „Es kann eigentlich jeder verstehen“, zeigt sich die Friseurmeisterin erleichtert. Für Selle stand fest, dass sie Ende Mai aufhört, selbst wenn sie noch kein Anstellungsverhältnis gefunden hätte. In diesem Fall hatte sie jedoch Glück und hat direkt im Anschluss einen Job also Friseurin bekommen. Im Haarstudio by Sunay bekommt sie eine Vollzeitstelle bei ihrem ehemaligen Lehrmädchen. „Ich kann meinen Job, den ich sehr liebe, weiter machen. Aber der Druck der Selbstständigkeit fällt von mir ab“, freut sich Selle über die Gelegenheit. Ein Problem, dass ihr Lehrling jetzt ihr neuer Chef ist, hat sie nicht. Im Gegenteil: Die beiden haben sich immer gut verstanden, sodass sich Selle sicher ist, dass die Zusammenarbeit gut funktionieren wird.

Wie es mit dem Salon in Milte weitergehen wird, ist jedoch noch unklar. Auch wenn mehrere Interessenten für eine Übernahme da waren, hat sich keiner für den Schritt der Selbstständigkeit während Corona entschieden. Claudia Selle geht daher davon aus, dass sie ein Großteil des Inventars über Onlineportale anbieten wird.