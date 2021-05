Die Traditionelle Chinesische Medizin (TCM) hält Einzug ins Warendorfer Josephs-Hospital. Am Mittwoch unterzeichnete das Krankenhaus einen Kooperationsvertrag mit dem TCM-Zentrum Münster (Inhaber und Leitung Dr. Wang). Gesundheit ist Gleichgewicht. Für eine Diagnose muss Dr. Chengwu Wang alle Beschwerden seiner Patienten kennen, auch, wenn sie Jahre zurückliegen. Nur so könne „Yin“ und „Yang“ in Einklang gebracht werden. Wang, der seit 1991 in Münster das Zentrum für Traditionelle Chinesische Medizin leitet, unterstützt ab Mitte nächster Woche die multimodale Schmerztherapie sowie die Palliativmedizin im Josephs-Hospital. Oberärztin Stephanie Rogge-Wiewel (Leitung Schmerztherapie) und Prof. Dr. Dirk Domagk (Chefarzt Innere Medizin) freuen sich auf die Zusammenarbeit und sehen in der Traditionellen Chinesischen Medizin eine sehr gute Ergänzung zur Schulmedizin.