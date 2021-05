Die Enttäuschung ist auch am Ende der Woche mit den ersten Lolli-Tests noch nicht ganz verflogen. „Ich hatte gehofft, der schmeckt auch wirklich wie ein Lolli, nach Vanille oder Schokolade“, so viele Schüler der Klasse 4A der Bodelschwinghschule, die zum ersten Mal den „Lolli“ in den Mund nehmen. Da haben die Entwickler aber offenbar kein Augenmerk drauf gelegt. Die Tests schmecken neutral, „nach gar nichts eigentlich“, sagen die Kinder. Seit Anfang der Woche sind in Nordrhein-Westfalen in Grund- und Förderschulen flächendeckend sogenannte „Lolli-Tests“ im Einsatz, um eine mögliche Infektion mit Covid-19 festzustellen. Diese ersetzen die nasalen Selbsttests, die bis jetzt zwei Mal die Woche durchgeführt wurden. Mit Lollis hat der Test allerdings nicht wirklich viel zu tun. Optisch sind sie von den nasalen Tests kaum zu unterscheiden: Ein Stab mit einem kleinen Wattebausch am Ende. Den müssen die Kinder 30 Sekunden in den Mund stecken und daran lutschen. In der Bodelschwinghschule begrüßt Schulleiterin Dorothee C. Pinkhaus die neue Methode.