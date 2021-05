Das Pfadfinder-Dasein ist normalerweise geprägt von gemeinsamen Aktionen und Gruppentreffen in persona. Als der Vorstand des DPSG-Stammes Warendorf im Herbst 2019 den Kalender für 2020 mit Veranstaltungen, Fahrten und allem, was dazu gehört, füllte, ahnte noch niemand, dass bereits wenige Monate später über die Durchführung eben jener Veranstaltungen beraten und sogar abgesagt werden musste. Wie in allen anderen Lebensbereichen war auch der Pfadfinder-Alltag nicht mehr wie üblich durchzuführen – und er ist es aufgrund der Coronapandemie auch weiterhin leider nicht. Dieter Nissen, Gründungsvater der Warendorfer Stammesgemeinschaft, dazu im WN-Gespräch: „Wir haben versucht, das Beste aus der Lage zu machen, unsere Arbeit so gut wie eben möglich an die Situation anzupassen und weiterzuführen und wir sind auf diese Weise sehr kreativ geworden.