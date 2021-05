Warendorf -

Von Joke Brocker

Etwas Kindliches haben sich Britta und Christof Huil bewahrt. Beide basteln und spielen leidenschaftlich gerne. Im Laufe der Jahre haben sie eine ganze Reihe von Spielgeräten ersonnen, die sie unter dem Namen „Sockenkönig“ an gute Freunde und Bekannte, an Kindergärten und Schulen verleihen. Nicht verliehen wird allerdings das Kasperltheater, mit dem die Huils in Nicht-Corona-Zeiten unterwegs sind.