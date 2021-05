Zum Familienzentrum Freckenhorst gehören die Kindergärten St. Magdalena, Wichtelhöhle und St. Josef. Das Kibaz soll im Apfelgarten des Kreuzklosters jeweils vormittags durchgeführt werden. Jede Gruppe aus den Einrichtungen bekommt ein bestimmtes Zeitfenster, in dem sie den Apfelgarten nutzen kann, so dass alle Hygienemaßnahmen und Vorschriften des Ministeriums eingehalten werden können, teilen die Organisatoren mit.

Das Kibaz wurde von der Sportjugend NRW unter Beteiligung verschiedener Verbände entwickelt. Es soll die Kinder für Bewegung, Spiel und Sport begeistern, Vorlieben, Stärken und Talente entdecken und fördern und jedem Kind eine große Wertschätzung entgegenbringen. Das Kibaz besteht aus verschiedenen Bewegungsaufgaben innerhalb eines Parcours, wird ohne Zeitbegrenzung durchgeführt, und die Aufgaben kommen aus den kindlichen Entwicklungsbereichen. Da geht es unter anderem um die motorische Entwicklung, um die Wahrnehmungsentwicklung, die soziale Entwicklung, die psychisch emotionale und die kognitive Entwicklung. Aus jedem dieser Bereiche werden mindestens zwei ausgewählt und zum Bewegungsparcours zusammengebaut.

Am Ende des Parcours gibt es für jeden Teilnehmer eine Urkunde und ein Malbuch, mit dem die Kinder sich noch einmal an das Kibaz erinnern können. Dieser Bewegungsparcours kann mit sehr wenig Aufbauaufwand unter Einsatz von Sport- und Alltagsmaterialien überall stattfinden – im Kindergarten, im Wald in der Sporthalle, im Wasser, da sind keine Grenzen gesetzt. Die Organisatoren freuen sich, dass sie am Kreuzkloster zu Gast sein dürfen und hoffen auf gutes Wetter und viel Freude bei Erziehern und Kindern.