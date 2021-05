Warendorf -

Von Joachim Edler

Seit ein paar Tagen tut sich was in Gröblingen 52. Dem ehemaligen Wiesenhof (zuletzt Aust – das Landhotel) wird neues Leben eingehaucht. Die verwilderten Gartenanlagen werden auf Vordermann gebracht. Auch im Innern des Hotels wird kräftig gerissen. Denn Hotelbetrieb wird es hier nicht mehr geben. Und auch ein Pächterwechsel in der Gastronomie bahnt sich an.