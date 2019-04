Nichts war jemals wertvoll

"Eine Thurmuhr kann entbehrt werden, da der hohe Thurm der katholischen Kirche eine weithin sichtbare Uhr besitzt”, schrieb der Baumeister Karl Siebold im Mai 1897 in den Kostenvoranschlag für die Christuskirche. Diese Einschätzung zeigt, was beim Bau der ersten evangelischen Kirche in Warendorf im Vordergrund stand: sparen.

Aber die Christuskirche zeigt auch, was mit relativ wenig Geld möglich ist. Das Gotteshaus hat Charme. Für Pfarrer Herwig Behring war die Kirche sogar der Grund, überhaupt nach Warendorf zu kommen. “Ich habe damals die freien Stellen abgeklappert und mich gefragt ‘Wie fühlt sich das an?’”, erzählt Behring. In Warendorf offensichtlich gut.

Altarraum zeigt nach Süden

“Der Raum stimmt”, sagt Behring beim Blick durchs Schiff. Das ist, wie der Rest der Kirche, streng nach Vorschrift gebaut, nach dem Eisenacher Regulativ, dem damals aktuellen Vorschriftenkatalog zur Gestaltung von protestantischen Kirchenbauten in Deutschland. An den hat sich Baumeister Siebold streng gehalten. Ein längliches Viereck, die Orgel hinten, die Kanzel vorne, der Altarraum (Chor) ist um mehrere Stufen über den Boden des Kirchenschiffes erhöht.

Christuskirche Warendorf

Nur eine Bedingung, die erste, erfüllt die Christuskirche nicht: “Jede Kirche sollte nach alter Sitte orientiert, d. h. so angelegt werden, daß ihr Altarraum gegen den Sonnenaufgang liegt”, heißt es in den Vorschriften. Der Altarraum der Christuskirche zeigt allerdings nach Süden. Das ist dem Grundstück geschuldet, Ende des 19. Jahrhunderts gab es kein anderes in Warendorf.

“Die Keimzelle der evangelischen Gemeinde in Warendorf war das Martin-Luther-Haus an der Oststraße, in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts”, sagt Behring. Dort entstand eine Art Gemeindezentrum mit angeschlossener Schule. Die Zahl der Kirchgänger wurde größer, als der preußische Staat Beamte nach Warendorf schickte, die ausdrücklich eine andere Konfession haben sollten als die Bevölkerung. Distanz forderte Preußen, und Loyalität - zum Staat.

Herausragende Akustik

Wer evangelischen Glaubens war, der besuchte damals die Gottesdienste in der Marienfelder Kapelle, direkt am Franziskanerkloster gelegen. Der Raum war nicht groß und wurde schnell zu klein. Über eine Erweiterung wurde nachgedacht, jahrzehntelang, die Idee aber wieder verworfen, zwischenzeitlich tauchten die ersten Pläne für einen Kirchenneubau auf, aber auch die wurden wieder zu den Akten gelegt.

Erst in den 1890er-Jahren kamen Geld, Grundstück und Pläne zusammen, einem Kirchenneubau stand nichts mehr im Wege. Die Grundsteinlegung war am 14. April 1898, die Einweihung am 6. Juli 1899 - und das trotz der “stadt- und landbekannten Bummelei der Warendorfer Bauhandwerker”, wie es in den Akten heißt.

Jetzt hatte die Gemeinde eine Predigtkirche, wie Behring sagt. Wer im Kirchenschiff klatscht, der hört keinen Hall. Die Akustik ist herausragend. Alles ist auf den Altar und das Kreuz ausgerichtet, der Pfarrer schaut mit der Gemeinde in die selbe Richtung. Das ist ein anderes Konzept als in den offeneren Kirchen, wo der Altar durchaus mitten im Raum, zwischen den Besuchern steht. Ist es das bessere? “Das ist eine Glaubensfrage”, sagt Behring.

300 Kilogramm schwere Symbolik

Vorerst wird sich die Ausrichtung nicht ändern, wie sich allgemein wenig geändert hat in der Kirche. Wer hineingeht, der macht eine kleine Zeitreise ins Jahr 1899. Die Kirchenbänke, die Liedanzeiger, alles stammt aus dem vorletzten Jahrhundert.

Engelbert Hagemeyer

Die Gaslampen sind inzwischen durch elektrische ersetzt worden, in einem Seitenschiff haben die Bänke Platz gemacht für einen Flügel. Und sonst? Der auffälligste Unterschied zum Ursprungszustand ist der riesige Kronleuchter, der am Schnittpunkt von Lang- und Querhaus hängt. Fast vier Meter hoch, 300 Kilogramm schwer und voller Symbolik. Drei Ringe übereinander bilden eine Krone. Die Ringe wiederum zeigen das Evangelium, die Sakramente und das Glaubensbekenntnis.

Christus_1 - Sie haben keine Berechtigung dieses Objekt zu betrachten.

Es waren die vielen Flüchtlinge, die nach dem Krieg aus den Ostgebieten kamen, die sich mit diesem Leuchter in die Gemeinde eingebracht haben und durch ihn aufgenommen wurden. Er erstrahlte erstmals am 24. Dezember 1953, geschaffen hat ihn der Warendorfer Kunstschlosser Günter Kuban, der selbst ursprünglich aus Breslau stammte.

Das Böse im Dach

Es ist die einzige Maßanfertigung für die Kirche. Alles andere - die Kanzel, der Taufstein, die Fenster, selbst der Altar - stand im Jahr 1899 bei Händlern und Handwerkern im Lager, nichts wurde extra für die neue Kirche angefertigt. Der Grund war, klar, wieder das Geld. “Alles, was hier steht, war niemals wertvoll”, sagt Behring, “aber es stimmt einfach, es ist ein richtiges Gotteshaus.”

Einen kleinen Luxus hat sich Kirchenbauherr Siebold aber doch erlaubt. In die Dachkonstruktion sind die für Warendorf typischen Drachenköppe eingebaut. Herwig Behring hat gleich mehrere Erklärungen, warum es sie gibt. Die weltliche ist, dass der Architekt bei einem Spaziergang durch Warendorf entdeckt und einfach für schön befunden hat.

Die geistliche Deutung ist Siebolds Erinnerung, dass die Welt nicht gut ist. Die Drachenköppe sind da, aber weit weg, oben im Dach. Wenn Behring Kinder durch die Kirche führt, dann zeigt er ihnen: Das Böse ist da. Aber es ist das Böse, vor dem niemand Angst haben muss.