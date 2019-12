St. Bartholomäus Einen

"Die Kirche" in in Einen gibt es gar nicht, denn genau genommen sind es zwei. Von außen erschließt sich das aber erst auf zweiten Blick.

Die eine stammt vermutlich aus dem 11. Jahrhundert und ist damit die älteste im ganzen Münsterland, die noch auf seinem romanischen Grundriss steht. Die neuere Kirche wurde am 11. Dezember 1983 eingeweiht. Zwei völlig verschiedene Kirchen-Welten sind in Einen miteinander vereint, auch baulich.

Die alte Kirche wirkt beim Betreten, wie man sich eine alte Kirche vorstellt: Hinten der Taufstein, vorne der Altar, dazwischen die Holzbänke, und das alles unter dem klassischen Gewölbe. “Es ist eine kleine Kirche in einem ganz kleinen Dorf”, sagt Pfarrer Rainer Hermes .

80 Gottesdienstbesucher finden Platz, für den Alltag ist das ausreichend. Blickfang ist das Altarrentabel, ein Schaubild aus Sandstein, das aus dem späten 15. Jahrhundert stammt und die Leidensgeschichte erzählt. Das Kunstwerk wurde vermutlich von Kanonikus Johann Schencking in Auftrag gegeben, dem von 1493 bis 1503 das Haus Bevern gehörte. Er selbst ist abgebildet, im Feld unten links sieht man ihn vor seinem Wappen knien, zwei Heilige “empfehlen” ihn. Er der beiden ist Bartholomäus, der Namenspatron der Einener Gemeinde.

Deutlich älter als das Rentabel ist der Taufstein, Pfarrer Hermes vermutet, dass er ebenso alt ist wie die Kirche, also fast 1000 Jahre. Im oberen Ring ist die Jahreszahl 1670 eingelassen. “Da wurde aber nur diese Platte getauscht”, sagt Hermes.

Der Taufstein ist erst vorn kurzem, zumindest in kirchlichen Zeiträumen gerechnet, ins Hauptschiff umgezogen. Denn in der ehemaligen kleinen Taufkapelle steht heute eine aus Zedernholz geschnitzte Madonna. Angefertigt wurde sie im berühmten portugiesischen Wallfahrtsort Fatima.

Deutlich jünger, gerade einmal 35 Jahre, ist die neue Kirche. “Das war eine Revolution”, sagt Hermes. Während im alten Teil alle streng vor dem Hochaltar sitzen, geht es im neuen deutlich offener zu. Und das liegt nicht nur an der Größe des Raums, fast 400 Quadratmeter.

“Als die Kirche gebaut wurde, war das Zweite Vatikanische Konzil noch nicht lange her. Im Mittelpunkt stand die Botschaft: Wir sind das Volk Gottes, das sich um den Altar versammelt”, erklärt der Pfarrer. Das tut es heute, und wenn er hier die Messe feiert, ist Hermes auf einer Ebene mit den Gläubigen.

Angelehnt an antike Formgebung reicht das Dach, nur wenig geneigt, weit herunter, es ruht auf vier Säulen und einem Stahlgerüst. Ganz oben lässt die gläserne Kuppel wie in einem Atrium Licht in den Raum. Vieles erinnert an den romanischen Baustil mit Rundbögen, Pfeilern und Säulen.

Der Boden läuft in der Mitte zusammen wie in einem Theater. Die moderne Inneneinrichtung ist aus einem Guss, Altar, Ambo, Tabernakelstele und Kredenz bilden eine Einheit.

Im ganzen Raum finden sich nur zwei Ausnahmen. Die eine war geplant, das ist die Fachwerkecke an der Nordseite, die eine optische Verbindung schaffen soll zu Westfalen.

Die andere stammt aus der alten Kirche und steht an der Wand, zwischen den modernen Kirchenbänken und Stühlen: Die Kniebank des Henricus Dorsel, Pfarrer um 1570. Das Möbelstück war sein Vermächtnis an die Gemeinde. Dass es einmal in einem derart moderner Umgebung stehen würde, hätte er sich wohl nicht träumen lassen.