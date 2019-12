Die Kapelle des Josephs-Hospitals

Die Kapelle im Josephshospital war schon immer Rückzugsraum und Ort der Besinnung, daran hat sich in den vergangenen 50 Jahren nichts geändert. 1968, mit dem Neubau des Krankenhauses, wurde sie eingeweiht.

Während der Bauarbeiten am Krankenhaus 2010 war sie fünf Jahre lang geschlossen, wurde renoviert und vor vier Jahren neu eröffnet. Seitdem dient sie wieder ihrem einst angedachten Zweck. Mit einem reduzierten Programm, die Zahl der Gottesdienste ist deutlich reduziert worden.

Aber: “Viele kommen zwischendurch herein, Besucher und Patienten, zünden eine Kerze an, ziehen sich für einen Moment zurück, für ein Gebet oder eine Bitte”, sagt Pastoralreferent Tobias Tiedeken . Er ist als Seelsorger ein Gesprächspartner für Patienten und ihre Angehörigen, und auch die Kapelle gehört zu seinem Aufgabenbereich. Zuhören und kümmern statt Messe feiern, diese Entwicklung gibt es schon länger.

Der ersten Einschnitt kam, als die Ordensschwestern ihre Dienste im Krankenhaus aufgaben, das war schon vor rund 30 Jahren. Seit der Fusion der Gemeinden ist es noch einmal weniger geworden. Es gibt Gedenkfeiern und solche speziell für Demenzerkrankte oder Mitarbeiter, aber regelmäßige Gottesdienste direkt in der Kapelle finden nur noch zweimal im Monat statt.

Der Wandel in der Kirche macht auch kleineren Orten nicht halt, die Kirchenbänke wurden durch Stühle ersetzt, um den Raum flexibler nutzen zu können. Die Möbel fügen sich ein in die Gestaltung des Bildhauers Heinrich Gerhard Bücker. Er gab dem Raum seinen Charakter, schuf Altar, Ambo, Tabernakel und den steinernen Priestersitz, dazu die große Runde Scheibe mit dem feuervergoldeten Corpus.

Heute wird die Inneneinrichtung durch Kunstwerke ergänzt. Am auffälligsten ist das Triptychon Otmar Alts, ein dreiteiliges Gemälde, das sich zuklappen lässt. Die Dauerleihgabe kam nach der Alt-Ausstellung in der Landvolkshochschule in die Kapelle. Ursprünglich war das Werk für eine Kirche in Norddeutschland gedacht, doch dort hatte man sich verkalkuliert, es passte nicht durch die Tür -- es ist 2,50 Meter hoch und 4,80 Meter breit.

Abgesehen von diesem Groß-Werk ist die Kapellenkunst lokal gehalten. Werke des Freckenhorster Künstlers Willi Wienströer oder von Bernhard Kleinhans aus Sendenhorst hängen an den Wänden, drängen sich aber nicht in den Vordergrund, sondern sind eher kleine Farbtupfer auf dieser Insel der Ruhe. Damit der Raum seinem ursprünglichen Zweck im hektischen Krankenhausalltag gerecht werden kann. “Innehalten, und dann geht’s weiter”, sagt Tiedecken.