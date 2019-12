St. Lambertus in Hoetmar

Ein beliebtes Spiel kultivierter Leute im 16. Jahrhundert war, sich gemeinsam vor einem Kunstwerk zu versammeln und mit einem kleinen Wettstreit herauszufinden, wer die raffiniertesten Details findet. Am Hochaltar in der Lambertuskirche hätten die Leute ihre wahre Freude gehabt.

Über vier Meter hoch ragt er in das Gewölbe der Hoetmarer Dorfkirche und er zeigt 13 figurenreiche Reliefs, Bilder aus der Heilsgeschichte. Das Werk, das wahrscheinlich ein westfälischer Meister geschaffen hat, stammt aus der Zeit um 1470 und ist damit recht jung.

Zumindest im Vergleich zur Kirche selbst. Wann genau es die erste an dieser Stelle gab, darüber liegt der Mantel der Geschichte. Auf der kleinen Anhöhe in der Dorfmitte stand vermutlich schon vor 1250 eine Kirche. Der untere Teil des Turms ist Zeuge dieser Epoche, aufgrund der Bauform ist erkennbar, dass er aus der Zeit um 1200 stammt.

An dem Bauwerk ist eine alte Dachlinie erkennbar, die Historiker haben daran die Form einer kleinen Kirche oder Kapelle nachgewiesen, die dort gestanden haben muss. Tatsächlich nachweisbar ist das Bauwerk seit 1281.

Aber die heutige Form bekam St. Lambertus erst ein paar Jahrhunderte später, in den Jahren 1510 bis 1513, um genau zu sein. Da wurde das Langhaus gebaut, eine spätgotische Hallenkirche. Küsterin Annette Höne findet, dass die Erbauer ihre Arbeit gut gemacht haben. “Es gibt keine Säulen, und es ist insgesamt eine sehr helle Kirche”, sagt sie.

St. Lambertus Hoetmar 1/30 Foto: Hagemeyer

Foto: Hagemeyer

Foto: Hagemeyer

Foto: Hagemeyer

Foto: Hagemeyer

Foto: Hagemeyer

Foto: Hagemeyer

Foto: Hagemeyer

Foto: Hagemeyer

Foto: Hagemeyer

Foto: Hagemeyer

Foto: Hagemeyer

Foto: Hagemeyer

Foto: Hagemeyer

Foto: Hagemeyer

Foto: Hagemeyer

Foto: Hagemeyer

Foto: Hagemeyer

Foto: Hagemeyer

Foto: Hagemeyer

Foto: Hagemeyer

Foto: Hagemeyer

Foto: Hagemeyer

Foto: Hagemeyer

Foto: Hagemeyer

Foto: Hagemeyer

Foto: Hagemeyer

Foto: Hagemeyer

Foto: Hagemeyer

Foto: Hagemeyer

Dank des Lichts sind auch die kleinen Details gut zu erkennen, die sich nicht nur in der Retabel verbergen, sondern auch im Kirchenschiff. Mehrere Wappen sind dort zwar nicht versteckt, aber erst auf den zweiten Blick zu erkennen. Das der Freckenhorster Äbtissin Maria von Tecklenburg (1473 bis 1527) befindet sich an den östlichen Strebepfeilern in zwei Schlußsteinen.

Am Nordostportal, das inzwischen zugemauert wurde, sind die Wappen der Familien von der Hegge und von Wenge zu erkennen, beides westfälische Uradelsgeschlechter. Warum die Familien sich verewigen durften, lässt sich in der Kirchenhistorie nicht mehr nachvollziehen. Aber ihre Wappen haben sämtliche Renovierungen und Sanierungen überstanden.

Genauso wie der Taufstein, der seinen Platz inzwischen unter der Orgel gefunden hat. Laut lateinischer Inschrift stammt das aus Baumberger Sandstein gefertigte Kunstwerk aus dem Jahr 1518.

Eine weitere Besonderheit ist in St. Lambertus nur ein paar Wochen im Jahr zu sehen: Seit 1974 wird in der Adventszeit die “Problemkrippe” aufgebaut. Denn anders als bei vielen anderen Darstellungen fehlen in Hoetmar die Hirten. An der Seite von Maria, Josef und dem Jesuskind stehen ein „Tippelbruder“ mit einer Flasche im Mantel, ein kriegsversehrter Mann auf Krücken, ein Latino mit einer Kiepe auf dem Rücken, ein Chinese mit zwei Reisschalen, eine schwarze Frau mit Kind, ein Hippie, eine alte Frau und ein kleiner schwarzer Junge, der einen Kürbis hält.

“Diese besondere Krippe fiel den Frauen der Frauengemeinschaft bei einem Besuch der Telgter Krippenausstellung auf”, sagt Annette Höne. Die Damen überzeugten den damaligen Pfarrer Waldemar Menzel, das außergewöhnliche Werk für die Hoetmarer Gemeinde anzuschaffen. Das Ensemble wurde seit 1974 etwas erweitert, inzwischen gibt es drei Schafe und einen Engel.

Aber die Botschaft ist geblieben: Jesus ist auf die Erde gekommen, um alle Menschen zu erlösen – auch die am Rande der Gesellschaft.