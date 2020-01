Ob rund oder eckig, bunt oder einfarbig: Das „Forum Keramik“ aus Beckum bewies mit ihrer Ausstellung „Vom keramischen Gefäß zur freien Plastik - keramische Grundformen“ wie vielfältig das künstlerische Ergebnis aussehen kann.

Die zehn Künstler Ingeborg Dehnert (Soest), Monika Dworzynki (Glandorf), Gabriele Grohe (Warendorf), Raymonde Hackenholt (Oelde), Marlies Hauk (Warendorf), Fia Jording (Sooest), Marlies Lohnherr (Oelde), Gisela Pommerenke (Soest), Barbel Serbeke (Warendorf), Maria Wulle (Beckum) arbeiteten die letzten beiden Jahre an den „Grundformen in Gebrauchskeramik und freie Plastiken“. Die Künstler nahmen dazu keramische Gefäße (Kugel, Schale und Röhre) und haben eine Vielzahl an Variationen für eine Ausstellung gezaubert.

Samstag wurde die Ausstellung im Heinrich-Friederich-Museum eröffnet. „Bitte feiern sie mit uns heute ein Fest für alle Sinne“, begrüßte die Vorsitzende des Fördervereins Rosemarie Friederichs die Besucher. Begeisterte stellte sie fest, das eine Vernissage selten so gut besucht wurde. Das Museum platzte förmlich aus allen Nähten. Dennoch sollten die Gäste nicht durch die Ausstellung hetzen. „Nehmen sie sich viel Zeit und staunen sie über die vielen schönen Details, die vielfältigen Formen, die zarte Farbgebung der Glasuren und die einmalige stimmungsvolle Atmosphäre in diesen schönen alten Räumen“.

Nicht nur die Kunst begeisterte sondern auch das Rahmenprogramm: Rebecca Blanz verzauberte mit ihrer Stimme. Die Ausstellung ist mittwochs und sonntags von 15 bis 18 Uhr geöffnet. Nach Absprache besteht die Möglichkeit von Sonderöffnungen. Zur Finissage am 19. April versprechen die Künstlerinnen eine kleine Überraschung