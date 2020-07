Intendant Radulf Beuleke: „2021 geht es neu an den Start“

Tecklenburg -

Von Johannes Loy

Die Sonne lacht, der Sommer ist da, doch die Freilichtbühnen sind dicht. Vor allem die ambitionierten Freilichtspiele Tecklenburg, die Jahr für Jahr bis zu 120.000 Besucher anlocken, leiden unter der Corona-Krise. Doch Intendant Radulf Beuleke verbreitet Zuversicht und schaut schon bis in den Sommer 2021. Dann soll die Bühne alles das nachholen, was in diesem Jahr nicht geht.