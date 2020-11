Emsdetten -

Von Friedel Hesseling

Um Punkt 8.16 Uhr läutete der Aktionskünstler Laurenz E. Kirchner am 6. August seine Friedensglocke, die er extra für diesen Tag in der Glockengießerei in Gescher hatte anfertigen lassen. Für ein öffentliches Kunstprojekt und sein neues Buch "BodenNullpunkt". Dafür schrieb Peter Sauer die Texte und kümmerte sich um Konzept und Struktur des Buches. Alles begann 1945.