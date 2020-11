Religio: Museumsleiterin Dr. Anja Schöne nutzt die Zeit für Arbeiten im Hintergrund 139 Krippen – und keiner kann hin

Die 80. Krippenausstellung in Telgte lief – aber nur drei Tage, und zwar am 30. und 31. Oktober sowie 1. November. Dann kam der neuerliche Lockdown. Mit Dr. Anja Schöne, der Leiterin des Museums Religio in Telgte, sprachen wir darüber, wie es im Museum nun weitergeht. Von Johannes Loy